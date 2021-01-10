بايدن يستعد للحكم بـ فريق من المحاربين القدامى.. الرئيس الـ 46 يختار أول حكومة من الملونين في تاريخ الولايات المتحدة.. والوزراء الجدد مخضرمون يلعبون على سياسة الباب المفتوح

- جو بايدن يتولى مهام منصبه في أصعب ظروف بالولايات المتحدة منذ قرن

- تناقض حاد.. وزراء بايدن ملونون.. وحكومة ترامب من البيض - فريق بايدن أول حكومة تحقق التكافؤ بين الجنسين





وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن رئاسته تعني العودة إلى الحياة الطبيعية، وسوف تساعد اختيارات مجلس وزرائه في توضيح كيف يخطط بعد التنصيب من أجل الولايات المتحدة.





وأعلن الرئيس المنتخب، مرشحيه النهائيين الأسبوع الماضي، واستكمل فريقًا متنوعًا من عشرين شخصًا.









وأشار يوم الجمعة، إلى أن هذه ستكون "أول حكومة على الإطلاق" تحقق التكافؤ بين الجنسين وتضم غالبية الأشخاص الملونين، بشكل ملحوظ بالنظر إلى المخاوف السابقة من أنه سيميل إلى حد كبير إلى الرجال البيض.





ويتمتع بعض المرشحين بعقود من الخبرة في وكالاتهم، وشغل العديد من الأدوار البارزة في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وبدأ العديد بالفعل في الاجتماع مع مجموعات المصالح ومنظمات المناصرة، وكان لدى فريقه الانتقالي ما يوصف بأنه "سياسة الباب المفتوح" تجاه مجموعات المناصرة منذ شهور.





إنه تناقض حاد مع حكومة الرئيس دونالد ترامب، التي هيمن عليها إلى حد كبير رجال بيض لديهم خبرة قليلة في واشنطن.

ويقول مساعدو بايدن أن هذا كان أحد الأهداف التي حددها لملء حكومته: الإشارة إلى أن رئاسته تعني العودة إلى حكومة قيادية مستقرة وكفوءة.

ويقول الديمقراطيون إن هذا مهم بشكل خاص، مع اندلاع الجائحة والاضطراب الاقتصادي وتجتاز البلاد في أعقاب التمرد العنيف الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقال دان فايفر، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق لـ أوباما: "يتولى جو بايدن منصبه في ظل أصعب الظروف منذ قرن".

وأضاف "لا يوجد وقت للتدريب أثناء العمل، إنه يحتاج إلى أشخاص يمكن أن يبدأوا في العمل لأن ما يحدث في الأشهر الستة الأولى من رئاسته سيحدد على الأرجح مسار السنوات الأربع".

ومن غير المرجح أن تكون حكومة بايدن في مكانها عندما يتولى الرئاسة في 20 يناير باستثناء واحد هو لويد أوستن، مرشح بايدن لمنصب وزير الدفاع، والذي من المتوقع أن يمثل أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في 19 يناير.

وواجه بعض المرشحين أسئلة مبكرة حول آفاق التثبيت، لا سيما نيرا تاندين، التي تم اختيارها من قبل بايدن لقيادة مكتب الإدارة والميزانية.

وأثارت تاندين غضب الجمهوريين بسبب انتقادها الصريح لهم على تويتر، لكن عملية التثبيت بالنسبة للعديد من المرشحين قد تكون أكثر سلاسة بعد أن حصل الديمقراطيون على مقعدين في مجلس الشيوخ في جورجيا الأسبوع الماضي، ما أدى إلى انقسام المجلس بالتساوي.

وستكون نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس هي التصويت الفاصل، ما يمنح الديمقراطيين الأفضلية.



