بايدن يستعد للحكم بـ فريق من المحاربين القدامى.. الرئيس الـ 46 يختار أول حكومة من الملونين في تاريخ الولايات المتحدة.. والوزراء الجدد مخضرمون يلعبون على سياسة الباب المفتوح

- جو بايدن يتولى مهام منصبه في أصعب ظروف بالولايات المتحدة منذ قرن
- تناقض حاد.. وزراء بايدن ملونون.. وحكومة ترامب من البيض
- فريق بايدن أول حكومة تحقق التكافؤ بين الجنسين
وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن رئاسته تعني العودة إلى الحياة الطبيعية، وسوف تساعد اختيارات مجلس وزرائه في توضيح كيف يخطط بعد التنصيب من أجل الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس المنتخب، مرشحيه النهائيين الأسبوع الماضي، واستكمل فريقًا متنوعًا من عشرين شخصًا.
وأشار يوم الجمعة، إلى أن هذه ستكون "أول حكومة على الإطلاق" تحقق التكافؤ بين الجنسين وتضم غالبية الأشخاص الملونين، بشكل ملحوظ بالنظر إلى المخاوف السابقة من أنه سيميل إلى حد كبير إلى الرجال البيض.
ويتمتع بعض المرشحين بعقود من الخبرة في وكالاتهم، وشغل العديد من الأدوار البارزة في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وبدأ العديد بالفعل في الاجتماع مع مجموعات المصالح ومنظمات المناصرة، وكان لدى فريقه الانتقالي ما يوصف بأنه "سياسة الباب المفتوح" تجاه مجموعات المناصرة منذ شهور.
إنه تناقض حاد مع حكومة الرئيس دونالد ترامب، التي هيمن عليها إلى حد كبير رجال بيض لديهم خبرة قليلة في واشنطن.
ويقول مساعدو بايدن أن هذا كان أحد الأهداف التي حددها لملء حكومته: الإشارة إلى أن رئاسته تعني العودة إلى حكومة قيادية مستقرة وكفوءة.
ويقول الديمقراطيون إن هذا مهم بشكل خاص، مع اندلاع الجائحة والاضطراب الاقتصادي وتجتاز البلاد في أعقاب التمرد العنيف الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي.
وقال دان فايفر، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق لـ أوباما: "يتولى جو بايدن منصبه في ظل أصعب الظروف منذ قرن".
وأضاف "لا يوجد وقت للتدريب أثناء العمل، إنه يحتاج إلى أشخاص يمكن أن يبدأوا في العمل لأن ما يحدث في الأشهر الستة الأولى من رئاسته سيحدد على الأرجح مسار السنوات الأربع".
ومن غير المرجح أن تكون حكومة بايدن في مكانها عندما يتولى الرئاسة في 20 يناير باستثناء واحد هو لويد أوستن، مرشح بايدن لمنصب وزير الدفاع، والذي من المتوقع أن يمثل أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في 19 يناير.
وواجه بعض المرشحين أسئلة مبكرة حول آفاق التثبيت، لا سيما نيرا تاندين، التي تم اختيارها من قبل بايدن لقيادة مكتب الإدارة والميزانية.
وأثارت تاندين غضب الجمهوريين بسبب انتقادها الصريح لهم على تويتر، لكن عملية التثبيت بالنسبة للعديد من المرشحين قد تكون أكثر سلاسة بعد أن حصل الديمقراطيون على مقعدين في مجلس الشيوخ في جورجيا الأسبوع الماضي، ما أدى إلى انقسام المجلس بالتساوي.
وستكون نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس هي التصويت الفاصل، ما يمنح الديمقراطيين الأفضلية.
وقال المتحدث باسم بايدن، أندرو بيتس، إن الرئيس المنتخب "يعمل بحسن نية مع كلا الحزبين في الكونجرس من أجل تأكيد سريع لأنه مع وجود الكثير على المحك ، مع أمننا القومي على المحك وفقدان الأرواح والوظائف كل يوم، لا يمكن لأمتنا تحمل تضييع أي وقت".
ولكن قد يواجه العديد من المرشحين مستويات غير مسبوقة من التدقيق أثناء عملهم على إخراج إداراتهم من تآكل الثقة العامة في الحكومة وتآكل الروح المعنوية من الداخل، فقد تم تدمير العديد من ميزانيات الإدارات والموظفين خلال إدارة ترامب.
وهذا التفريغ هو جزء من سبب أهمية اختيار بايدن للمحاربين المخضرمين في حكومته، وفقًا لـ إريك شولتز، مستشار البيت الأبيض السابق.
وقال شولتز: "إحدى المشكلات التي واجهها بايدن والتي لم يواجهها أوباما في عام 2009 هي كيفية تعامل إدارة ترامب مع الوكالات والإدارات الفيدرالية".
وأضاف "إن إعادة بناء هذه الوكالات - فقط ، عمليًا - لإعادة تشغيلها وتشغيلها ، سوف يتطلب الكثير من العمل؛ لذلك لن يكون من المنطقي وضع مجموعة من المبتدئين".
وتابع انه سيتعين عليهم أيضًا التعامل مع الطلبات من التقدميين الذين يبحثون عن تغييرات كبيرة من القادة في الوكالات التي تتراوح من وزارة الأمن الداخلي إلى وكالة حماية البيئة ووزارة العدل، مشيرا الى انه سيكون العديد منهم في الخطوط الأمامية للتصدي لوباء أودى بحياة أكثر من 371000 شخص في الولايات المتحدة، مع اتخاذ إجراءات بشأن قضايا العرق وعدم المساواة وتغير المناخ التي دفعت الحركات الوطنية للتغيير في السنوات الأخيرة.
وللتغلب على هذه المشكلات، أمضى الفريق الانتقالي لبايدن شهورًا في الاجتماع مع مجموعات التجارة والدعوة والمصالح في جميع أنحاء واشنطن وخارجها، بحثًا عن إعادة العلاقات التي كانت قد انهارت خلال إدارة ترامب.
وحاليا وقد تم تسمية فريقه، بدأ مرشحوه اجتماعاتهم الخاصة مع المجموعات الرئيسية أثناء استعدادهم لتولي المنصب.
وتهدف بعض الاجتماعات إلى تهدئة المخاوف بين النقاد، مثل عندما التقى توم فيلساك، الذي اختير لمنصب وزيرًا للزراعة، بمناصري مزرعة بلاك.
وواجه فيلساك أسئلة حول ما يقول النقاد إنه فشل في معالجة التمييز ضد المزارعين السود داخل الوكالة عندما كان رئيس الزراعة في أوباما.
لكن لا يزال آخرون يضمون ممثلين من مناطق لا يُنظر إليها عادةً على أنها دوائر انتخابية ديمقراطية.
والتقى ثلاثة من كبار الذين اختارهم بايدن لمناصب المستشار الصحي بقادة الأديان يوم الخميس، وفي اليوم التالي التقى أليخاندرو مايوركاس، اختيار بايدن في وزارة الأمن الداخلي، مع 20 زعيمًا يشاركونه عقيدته اليهودية.
وقال القس جابرييل سالجيرو، القس المقيم في فلوريدا والذي أسس التحالف الإنجيلي الوطني اللاتيني، إن انتقال بايدن قد بذل جهدًا "قويًا للغاية ومتعمدًا للغاية" لبناء علاقات مع القادة الدينيين.
وتذكر سالجويرو مكالمات أخرى خاصة بالديانة مع سوزان رايس، التي اختيرت لتكون مستشارة السياسة الداخلية لبايدن ، وتاندين.
بينما استذكر سالجيرو الاجتماعات مع إدارة ترامب بشأن القضايا الرئيسية، قائلا إن "توعية فريق بايدن الانتقالي قد ذهبت إلى أبعد من ذلك بالفعل".
وحتى تلك المجموعات التي قد تكون أكثر انسجاما مع ترامب والجمهوريين بشأن قضاياهم، سعداء بالفعل بنهج بايدن في الحكم.
وقال عضو اللوبي الديمقراطي ستيف إلمندورف، إن رد فعل عملائه التجاريين وغيرهم من أعضاء جماعات الضغط في واشنطن كان "إيجابيًا للغاية"، على حد قوله، لأن "رجال الأعمال يحبون بالتأكيد".
وأضاف إلمندورف: "الأعمال تحب الخطة" متابعا بقوله "وعلى الرغم من أن بعض النتائج في عهد دونالد ترامب ، فقد أحبها الناس ، إلا أنهم في الحقيقة لم يعجبهم الحكومة من خلال التغريدات وفوكس نيوز."
واسترسل إلمندورف قائلا "إنه حتى أولئك الذين لا يتفقون مع جميع سياسات بايدن يشعرون بالارتياح عند العودة إلى نظام العمل الطبيعي لأنهم "يعتقدون أنه ستكون هناك عملية معروفة وشفافة ، وحيث ستتاح لأصحاب المصلحة فرصة للتعريف بآرائهم".