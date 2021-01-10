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اقتصاد

تقادم الآلات والمعدات يضاعف خسائر شينى في 5 أشهر

الأحد 10/يناير/2021 - 08:09 م
ارتفاع خسائر شينى
ارتفاع خسائر شينى
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علياء فوزى
كشف مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني،"شينى" التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام ، عن ارتفاع خسائر الشركة 100% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم الأحد، إنها سجلت خسائر بلغت 18.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 9.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى انخفاض حجم المبيعات بخلاف مصنع البورسلين الذي يحقق خسائر نتيجة لتقادم الالات والمعدات.

واوضحت أنه جاري عمل دراسة للاحتياجات الاستثمارية للشركة.
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يشار أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 11.57 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.98 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقلصت الشركة صافي خسائرها خلال العام المالي السابق 2020/2019 وسجلت 54.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 59.7 مليون جنيه في العام المالي السابق له بانخفاض نحو 9.04 %.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 267.48 مليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 247.77 مليون جنيه في العام المالي السابق له.


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