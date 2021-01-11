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حوادث

ضبط 6883 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:00 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (6883) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (3677) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(229) مخالفة السير بدون تراخيص و (46) مخالفة شروط التراخيص و(28) مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
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