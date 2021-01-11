ضبط 6883 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (6883) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (3677) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(229) مخالفة السير بدون تراخيص و (46) مخالفة شروط التراخيص و(28) مخالفة موقف عشوائى.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



