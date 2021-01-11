الشئون الوقائية: تطبيق قرار ارتداء الكمامة ساهم في ثبات إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الالتزام بالضوابط الاحترازية يقلل من معد الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن الـ 6 أيام الأخيرة تشهد انخفاض فى معدلات الإصابة عن الأيام السابقة لها.





ولفت إلى أن الجميع مطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وأن تطبيق قرار ارتداء الكمامة ساهم فى ثبات منحنى الإصابات بفيروس كورونا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك معامل على مستوى عالى من الكفاءة موجودة فى مصر، وفيروس كورونا مازال يدرس بالمعامل، ولم نجد تحورات قوية فى الفيروس وما يتم فى الموجة الثانية أو السلالات الجديدة مثل ما حدث فى الموجة الأولى.





وأشار إلى أن الاعراض الأساسية لكورونا فى الموجة الأولى و فى هذه الموجة ثابتة، ولكن هناك مشكلات فى الجهاز الهضمى، تأتى فى السلالات الجديدة.





ولفت إلى أن الأمراض المعدية تنتقل عن طريق 5 طرق وهي : " الهواء و الرزاز و التلامس و الوسائط الناقلة، وعن طريق الحشرات".





وأوضح أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الرزاز، ووضع الموانع يقى من الإصابة، فارتداء الكمامة و التباعد يقى نهائيًا من الإصابة بكورونا.



