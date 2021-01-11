ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تطورات الحالة الصحية لـ نجوم الفن| يسرا في طريقها لـ الشفاء وتدهور حالة علي حميدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:05 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
يعاني بعض نجوم الفن من وعكات صحية عديدة، بعضها ليس لها علاقة بفيروس كورونا المستجد، وبعضها بأمراض أخرى، وحدثت تطورات واضحة في حالتهم الصحية خلال الساعات الماضية.

يسرا 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل وأخر تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن الفنانة يسرا في تحسن كبير، وندعوا لها بالشفاء العاجل.

على حميدة 

نشرت الصفحة الرسمية للفنان على حميدة تعليقا عبر فيسبوك تكشف فيه عن حالته الصحية وتعرضه الى وعكة صحية شديدة اسفرت عن دخوله المستشفى. 

وقالت الصفحة الرسمية: "الى كل من هو محب وصادق في حبه للفنان على حميده هو الآن يعيش في فترة تعب ومعاناة في مسقط رأسه بمطروح.. التعب ملوش أي علاقه بكرونا.. ولكنه خلل في وظائف الكلى مع مضاعفات في الحركة.. ونسأل الله صادقين الدعاء". 

فيفي عبده 

تواصل موقع "صدى البلد" مع الفنانة فيفي عبده، للاطمئنان على صحتها، بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول فقدانها القدرة على السير والحركة بسبب خطأ طبي، للتأكد من صحة أو خطأ ما تردد.

وبسؤال فيفي عبده، عن حقيقة فقدانها القدرة على الحركة، أجابت في تردد: "يعني إيه فقدان القدرة على الحركة؟" وبالتوضيح والإعادة عليها، تحفظت ورفضت الرد ولم تجب بالنفي أو التأكيد حول ما تردد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد أزمتها الصحية.. فيفي عبده في صورة مثيرة تحدث جدلا على انستجرام

بفستان أسود.. فيفي عبده تتألق من جديد على الشاطئ

لطمأنة متابعيها.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبده

إطلالة جريئة.. فيفي عبده تخطف أنظار جمهورها بفستان أسود

بالأحمر.. فيفي عبده تشعل انستجرام بوصلة رقص مستمرة

خاص | فقدان القدرة على الحركة.. أول رد من فيفي عبده على الخبر

ترشيحاتنا

سميرة عبد العزيز وفردوس عبد الحميد تفتحان النار على باسم سمرة ورحاب الجمل

بفستان مكشوف.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالة جريئة

صحة البشرة أغربها.. 3 فوائد غير متوقعة تجعلك تتناول الفلفل الأحمر يوميا

بيراميدز يخطط لخطف حمدي فتحي من الأهلى.. ونادي إماراتي يطلب حسين الشحات.. تفاصيل

بعد أزمة الممثل السكران.. تفاصيل جلسة الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل برعاية أشرف زكي

طلب عاجل من عمدة واشنطن لـ الأمن الأمريكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن

لو بتعاني من نقص البوتاسيوم.. تعرف على أهم الأطعمة الغنية به والكمية المناسبة

فوائد جل الصبار للشعر والبشرة