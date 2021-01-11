ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد صبحي باكيا: كنت بدخل بيت هادي الجيار وببات عنده

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:54 ص
الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
Advertisements
إسراء صبري
روى الفنان محمد صبحي، تفاصيل علاقته بالراحل هادي الجيار، قائلا إنه قدم في معهد التمثيل وكان معه نبيل الحلفاوي وهادي الجيار وسامي فهمي والعديد من الممثلين.

وأضاف محمد صبحي خلال مداخلته هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": هم من ابلغوني بخبر نجاحي في اختبارات معهد التمثيل، ومن هنا بدأت الصداقة ولمسة الحب بيننا.

وتابع باكيا: كنت بدخل بيت هادي الجيار وببات عنده.. كان عندنا طموح واحلام وكنا بنتجمع كلنا في بيت نبيل الحلفاوي.. هادي الجيار كان كاتبلي كلام كتير أوي وعرضت الكلام دا في الاحتفاليه.

واسترسل: هادي الجيار كان مساعد للجميع وإنسان متواضع، ولع العديد من المشاهد العظيمة.

وأضاف: خلال الـ 100 سنة الماضية خسرنا فنانين لا يمكن تعويضهم، وقدم التعازي للوسط الفني ولأهله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتجربة مؤلمة وكسر حقيقي في القدم.. شيرين رضا تستعيد ذكرياتها في مسلسل نمرة اتنين

بعد تدهور حالته الصحية.. نبيل الحلفاوي يطلب الدعاء لـ هادي الجيار

أخبار الفن| رحاب الجمل تهاجم فنانا بسبب لف الحشيش وباسم سمرة يرد.. تدهور حالة هادي الجيار الصحية

نبيل الحلفاوي يشكر متابعيه على دعم هادي الجيار بعد إصابته بكورونا

قالوا لـ صدى البلد.. أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل في "لف الحشيش".. ونبيل الحلفاوي يطلب الدعاء لـ هادي الجيار

أخبار الفن.. وفاة هادي الجيار.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل .. وعبير صبري: أقرب صديقاتي خانتني وخطفت زوجي

ترشيحاتنا

طلب عاجل من عمدة واشنطن لـ الأمن الأمريكي

رئيس حميات إمبابة يكشف المرحلة الأخطر في الإصابة بفيروس كورونا ..فيديو

بعد أزمة الممثل السكران.. تفاصيل جلسة الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل برعاية أشرف زكي

أستاذ طب أطفال تكشف عن الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بـ كورونا.. فيديو

محمد صبحي باكيا: كنت بدخل بيت هادي الجيار وببات عنده

خبير أمن معلومات يحذر من كارثة في استخدام واتساب 8 فبراير ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن

لو بتعاني من نقص البوتاسيوم.. تعرف على أهم الأطعمة الغنية به والكمية المناسبة

فوائد جل الصبار للشعر والبشرة