محمد صبحي باكيا: كنت بدخل بيت هادي الجيار وببات عنده

روى الفنان محمد صبحي، تفاصيل علاقته بالراحل هادي الجيار، قائلا إنه قدم في معهد التمثيل وكان معه نبيل الحلفاوي وهادي الجيار وسامي فهمي والعديد من الممثلين.



وأضاف محمد صبحي خلال مداخلته هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": هم من ابلغوني بخبر نجاحي في اختبارات معهد التمثيل، ومن هنا بدأت الصداقة ولمسة الحب بيننا.



وتابع باكيا: كنت بدخل بيت هادي الجيار وببات عنده.. كان عندنا طموح واحلام وكنا بنتجمع كلنا في بيت نبيل الحلفاوي.. هادي الجيار كان كاتبلي كلام كتير أوي وعرضت الكلام دا في الاحتفاليه.



واسترسل: هادي الجيار كان مساعد للجميع وإنسان متواضع، ولع العديد من المشاهد العظيمة.



وأضاف: خلال الـ 100 سنة الماضية خسرنا فنانين لا يمكن تعويضهم، وقدم التعازي للوسط الفني ولأهله.