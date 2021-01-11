حدث ليلا.. واتساب يصدم العالم بقرار جديد.. بشرى سارة بخصوص وفيات كورونا.. إيجابية مسحة وائل الإبراشي الأخيرة.. وتدهور صحة علي حميدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 606 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي

من الفيروس إلى 118900 حالة حتى اليوم.