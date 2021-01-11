حدث ليلا.. واتساب يصدم العالم بقرار جديد.. بشرى سارة بخصوص وفيات كورونا.. إيجابية مسحة وائل الإبراشي الأخيرة.. وتدهور صحة علي حميدة

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 606 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 118900 حالة حتى اليوم.
كشف طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية للأندية ومستشار الاتحاد العربي لكرة القدم، عن موقف البطولة من فيروس كورونا الذي يضرب العالم ويشكل خطرا على اللاعبين في جميع البطولات حول العالم.
نالت قضية خلاف كل من الفنان باسم سمره والفنانة رحاب الجمل اهتمام كبير على مدار الساعات الماضية بعدما خرج الثنائي بتصريحات وصفها أغلب المتابعين بـ غير المنضبطة.
ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية أن حلفاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يحذرونه من الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، عن قطع مياه الشرب عن 10 مناطق هامة بمحافظة القاهرة اليوم الاثنين لمدة 8 ساعات.
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق العين السخنة أمام حركة السيارات بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.
تعرض علاء نبيل نجم نادي المقاول السابق، لحادث مروري أثناء قيادته سيارته على إحدى الطرق السريعة.
قال محمد الجندي خبير أمن المعلومات، إن شركة واتساب أصدرت تقرير منذ عدة أيام يؤكد أنه في يوم 8 فبراير سيتم تعديل القواعد الخاصة لأنه ليس هناك قانون دولي عام يقوم بتنظيم هذه التطبيقات .
كشف رضا عبد العال، المدير الفني لنادى طنطا، عن سبب الخلاف بينه وبين جماهير فريقه قائلا، "طنطا بتخسر برشلونة بتخسر والأهلى بيخسر، خسارة عادى ولكن عاملين ماتش كويس والفريق لسه جديد، معققبا: الجماهير قبل الماتش كانت بتلقح بكلام".
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، إن العمود الفقري للاستثمار في "ذا لاين" سيأتي من السعودية وصندوق الاستثمارات.
قال الفنان على حميدة، إنه يعانى من مشكلات صحية ويعالج لدى الأطباء، موضحًا أنه يعانى من مشكلة فى المرارة وبعدها مشكلة فى المعدة تسببت فى أمساك لمدة 10 أيام، نقل على أثرها لأحد المستشفيات.
قال الإعلامي يوسف الحسيني إن مصدر بمستشفى الشيخ زايد التخصصي أكد أن نتيجة العينة الثالثة من مسحة كورونا الخاصة بالإعلامي وائل الإبراشي إيجابية والتي تم سحبها منه أول أمس وظهرت نتيجتها منذ قليل.