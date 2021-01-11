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محافظات

لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه عن 10 مناطق حيوية بـ القاهرة اليوم

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:28 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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عبد العزيز جمال - آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، عن قطع مياه الشرب عن 10 مناطق هامة بمحافظة القاهرة اليوم الاثنين لمدة 8 ساعات.

وقالت الشركة، إن الإنقطاع يشمل مناطق  (المنطقة الصناعية بالعباسية – شارع المستشفى اليونانى وامتداد شارع المستشفى الإيطالى ومتفرعاتهما – مجمع المدارس – مسجد الرحمن الرحيم – مستشفى الزهراء – شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة – شارع الشيخ عبدالله – شارع نادى المياه – شارع الفردوس – مستشفى القوات الجوية) وضعفها عن (باقى مناطق العباسية و منطقة الجمالية).

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع نظرا لقيام الجهاز المركزى لتعمير القاهرة الكبرى  بتطوير محور الفردوس الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية .

وسيكون الانقطاع اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين الموافق 11-01-2021 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 12-01-2021 لمدة 8 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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