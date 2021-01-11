لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه عن 10 مناطق حيوية بـ القاهرة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، عن قطع مياه الشرب عن 10 مناطق هامة بمحافظة القاهرة اليوم الاثنين لمدة 8 ساعات.





وقالت الشركة، إن الإنقطاع يشمل مناطق (المنطقة الصناعية بالعباسية – شارع المستشفى اليونانى وامتداد شارع المستشفى الإيطالى ومتفرعاتهما – مجمع المدارس – مسجد الرحمن الرحيم – مستشفى الزهراء – شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة – شارع الشيخ عبدالله – شارع نادى المياه – شارع الفردوس – مستشفى القوات الجوية) وضعفها عن (باقى مناطق العباسية و منطقة الجمالية).





وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع نظرا لقيام الجهاز المركزى لتعمير القاهرة الكبرى بتطوير محور الفردوس الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية .