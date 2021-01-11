أولياء أمور مصر: نطالب المعلمين بالتفاعل مع الطلاب "اونلاين" وعدم الاكتفاء بالفيديوهات التقليدية

أصدر ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا اعلاميا عبر خلاله عن ورود شكاوى عديدة من بعض الطلاب والاهالي، بشأن عدم وجود تواصل بين الطلاب والمعلمين بعد توقف الحضور في المدارس تنفيذا لاجراءات مكافحة كورونا.
وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : لم يعد هناك تفاعل بين الطلاب والمعلمين أثناء تفعيل آليات التعلم عن بعد ، فبعض المعلمين يكتفون بتحميل فيديوهات الشرح على المنصات فقط دون ان يسمحوا بتفاعل الطلاب معهم للإجابة على استفساراتهم.
وأضافت "الحزاوي"، في بيان، أنه في ظل جائحة كورونا نحن بحاجة إلى معلم وليس مدرس، فالمعلم هو المدرس والأب والصديق للطالب وليس مجرد ناقلا للمعلومة العلمية.
وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن الاهالي يطالبون المعلمين بألا يكونوا روتينيين في نقل اي فيديوهات لشرح المادة فقط ، حيث لابد أن يبدع المعلم في اسلوب الشرح يحرص على التفاعل مع طلابه لتبسيط المعلومة لهؤلاء الطلاب الذين صاروا مجبرين على التعامل معه عن بعد بسبب كورونا ، حتى لا يصاب الطلاب بالملل والاحباط .
وأضافت يجب على المعلم، يجب على المعلمين في الوقت الحالي معرفة الكثير من التطبيقات والبرامج الالكترونية التي تمكنه من شرح مادته بشكل تفاعلي بسهولة، مؤكدةً أنه يلزم على المعلم أن يجعل الحصة الافتراضية تفاعليه ، ويحفز ويشجع الطلاب ويطمئن عليهم في حالة الغياب عن الحصص "أونلاين"، متابعة: "المعلم في زمن كورونا يقع على عاتقه مسئوليات كثيرة ونحن جميعا نقدر ذلك ونشكرهم عليه"