مطار "هيثرو" البريطاني: تراجع أعداد الركاب بنسبة 73% في 2020 بسبب كورونا

أعلن مطار "هيثرو" البريطاني، أحد أكبر مطارات أوروبا والأكثر ازدحاما في بريطانيا، تراجع أعداد الركاب بنسبة 73% خلال عام 2020؛ نتيجة القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس "كورونا" المستجد.





وأوضحت إدارة المطار - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الإثنين/ - أن أحجام الشحن السنوية تراجعت أيضا بنسبة 28%؛ حيث أدى انخفاض عدد طائرات الركاب إلى انخفاض المساحة المتاحة للبضائع.



