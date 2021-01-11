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فن

وزيرة الصحة توجه بعلاج الفنان علي حميدة على نفقة الدولة.. وأمير كرارة يعلن شفاءه من فيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة برفقة حسن شاكوش عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أصدر الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة بيانا رسميا عبر "فيس بوك"، أعلن خلاله أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت بعلاج الفنان علي حميدة على نفقة الدولة بعد مناشدته بأحد البرامج التليفزيونية مساء أمس الأحد.

أعلن الفنان أمير كرارة تماثله للشفاء من فيروس كورونا الذي أصابه قبل أسبوعين بسلبية المسحة التي قام بإجرائها، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

نعت الفنانة ناهد السباعي والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت السبت الماضي.

نعى الفنان صلاح عبدلله، الفنان هادي الجيار، الذي توفي أمس متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاما.

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