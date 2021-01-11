الجامعات التكنولوجية تقترب من إجازة نصف العام .. انتهاء طرح الأجزاء العملية والنظرية ..استخدام المنصات الإلكترونية في استكمال باقي المقررات.. ودعم أكاديمي للطلاب





رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية : انتهينا من جميع المقررات .. وبدء الإجازة الأسبوع القادم





الدلتا التكنولوجية : نوفر دعم أكاديمي للطلاب .. والانتهاء من باقي المقررات 16 من الشهر الجاري









مع بداية اقتراب إجازة نصف العام ، وفي ظل الاعتماد الكلي على المنصات الالكترونية ، انتهت بعض الجامعات التكنولوجية من طرح مقرراتها وبرامجها الدراسية للطلاب ، والبعض الآخر مستمر في طرح باقي مقرراته وبرامجه .





ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير موقف الجامعات التكنولوجية من انتهاء مقرراتها وبرامجها ، وكيفية التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بها .









قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، أنه تم الانتهاء من طرح جميع المقررات الدراسية للطلاب .





وأوضح "عبد القادر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الجامعة انتهت من طرح الأجزاء العملية والنظرية ، كما أنه سيتم عمل مراجعات هذا الأسبوع وبدء الإجازة الأسبوع القادم ، وفقًا لرؤية الجامعة في تطبيق الدعم الأكاديمي لطلابها .





وأضاف ، أنه يتم تصوير الأجزاء العملية وطرحها للطلاب لعمل مراجعات وتذكير لهم بهذه المقررات والبرامج الدراسية ، ومناقشتها مع أعضاء هيئة التدريس وتفاعلهم عليها وتوضيح الأجزاء التي يحتاج الطالب إلى إعادة شرحها وتبسيطها له بأكثر من طريقة .





وكان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية قد أكد على أن الجامعة يوجد بها كافة الإمكانيات التي تسخرها لتتيح للطلاب استخدام المنصات الإلكترونية في استكمال باقي المقررات من خلالها .





كما أن استخدام المنصات الالكترونية ليس جديدًا على الطلاب، وأن أعداد الطلاب ليست كبيرة، فليس هناك مشكلة أو ضغط على الشبكات، فالجامعة تتمتع ببنية تحتية جيدة.





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من جانبه ، قالت هدير عاطف المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، أن الجامعة مستمرة في طرح باقي مقرراتها وبرامجها الدراسية للطلاب (أونلاين) على المنصة الخاصة بالجامعة .





وأوضحت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم طرح هذه المقررات حتى يوم 16 من الشهر الجاري ، وذلك بعد الاعتماد الكلي على التعليم الإلكتروني من خلال المنصات التعليمية في الفترة الحالية ، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء المتخذة مؤخرًا في هذا الشأن .





وتوفر الجامعة دعم أكاديمي للطلاب وهو عبارة عن محاضرات إضافية يتم طرحها للطالب (أونلاين) بالنسبة للأجزاء الغير مفهومة له ، حيث يقوم أستاذ المادة بتصوير فيديو يقوم فيه بالشرح والاحتفاظ بهذه المحاضرات لعودة الطالب لها عند الحاجة .





وأضافت ، أنه تم وقف الأنشطة الطلابية منذ صدور هذه القرارات وحتى وقتنا الحالي ، منعا للتجمعات الطلابية واختلاط بعضهم ببعض خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها ، لكن يتم حاليًا إعداد بعض الأنشطة الأونلاين والتي ستطرح خلال الفترة المقبلة .





ونوهت إلى أن الطلاب متفاعلون على المنصات التعليمية الجديدة ، نظرًا لوجود خبرات سابقة لهم خلال هذا الفصل ووجود تفاعل بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس عليها عند طرح باقي المقررات.





وكان الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية قد أوضح في تصريحات خاصة تم الانتهاء بشكل كبير من معظم المقررات والبرامج الدراسية الخاصة بالطلاب ، سواء بالنسبة للأجزاء العملية أو النظرية .





وأضاف ، أن باقي الأجزاء العملية يتم تسجيلها ورفعها على المنصات الالكترونية الخاصة بالجامعة ، كما يتم الاحتفاظ بنسخة من هذه المحاضرات على المنصة لرجوع الطالب إليها عند الحاجة .





وأوضح "الخولي" أنه يتم تصوير الأجزاء العملية داخل المختبرات والمعامل وتجزءتها وشرحها للطالب ، بحيث يتم تحقيق الاستفادة من المحاضرة للطالب ، بنفس درجة حضوره في مقر المعمل أو المختبر .















