بعد نزع ملكيتها.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور ترسا

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة استكمال إزالة العقارات التى تم نزع ملكيتها لتعارضها مع مسار محور (محمد أنور السادات) ترسا سابقا، سواء بنطاق شارع ترسا او بمنطقة الاربعينى ليتم تنفيذ الاعمال بالتوازى والانتهاء خلال الجدول الزمنى المحدد .

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها محافظ الجيزة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، لشبكة الطرق الجديدة الجارى تنفيذها بالمحافظة، والتي حرص خلالها على معاينة مسار الكوبرى المقترح انشاءة لربط محور انور السادات فى نقطة التقاءه بشارع المحولات مع وصلة الطريق الدائرى بنطاق منطقة المنشية بحى الهرم.





وأكد راشد أنه من خلال التنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير سوف يتم وضع تصور شامل بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المتخصصة لإنشاء الكوبرى بالمسار الذى يحقق الغرض المرجو منه وهو تيسير حركة التنقل من واإى الأحياء ذات الكثافات المرورية العالية بمدينة الجيزة والتى تأتى على رأسها أحياء الهرم والعمرانية والطالبية.