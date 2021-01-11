سامح شكرى: نتطلع للعمل مع واشنطن لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، إن مصر تؤمن إيمانا راسخا أنه لا سبيل للأمن فى المنطقة إلا من خلال حل عادل للقضية الفلسطينية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وأضاف سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفى لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، أن الدولة المصرية تنخرط فى كافة الجهود والمحافل المعنية بالقضية الفلسطينية، ومعها تحمل الالتزام الأخلاقي والتاريخي تجاه القضية الأشقاء الفلسطينيين، مع تهيئة الأجواء بين الفلسطينيين والاسرائيليين لاطلاق عملية تفاوضية جادة، باتخاذ كل طرف عدد من الإجراءات التى تكسب الثقة بين الطرفين.