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سامح شكرى: نتطلع للعمل مع واشنطن لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:28 م
سامح شكرى
سامح شكرى
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ياسمين القصاص

 أكد سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، إن  مصر تؤمن إيمانا راسخا أنه لا سبيل للأمن فى المنطقة إلا من خلال حل عادل للقضية الفلسطينية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

 

وأضاف سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفى لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، أن الدولة المصرية تنخرط فى كافة الجهود والمحافل المعنية بالقضية الفلسطينية، ومعها تحمل الالتزام الأخلاقي والتاريخي تجاه القضية الأشقاء الفلسطينيين، مع تهيئة الأجواء بين الفلسطينيين والاسرائيليين لاطلاق عملية تفاوضية جادة، باتخاذ كل طرف عدد من الإجراءات التى تكسب الثقة بين الطرفين.

وأوضح وزير الخارجية المصرى، أن مصر تدرك الدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية وتتطلع للعمل مع الولايات المتحدة وكافة المحافل الدولية والاقليمية من اجل احراز تقدم يتجاوز سنوات الجمود  التى عاني منها مسار عملية السلام .
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