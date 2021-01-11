الانتهاء من تركيب تانك أكسجين بسعة 7000 لتر بمستشفى السادات

كشف الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، انه تم تركيب تانك أكسجين بسعة 7000 لتر تخطت تكلفته المليون جنيه بمستشفي السادات، وبحضور المهندس علاء منيع ، رئيس جهاز مدينة السادات ، والمهندسين المشرفين ومدير الصيانة بالمستشفي ، والاستاذ حسام ابو ساجد ، أحد المنسقين لعملية التبرع .





واوضح الدكتور فيصل أنه قد سبق وتم الانتهاء من أعمال إنشاء القاعدة الخرسانية وتجهيزات التانك ، وذلك بحضور مهندسين مختصين لتهيئته للعمل وتم أخذ الموافقات المسبقة من المحافظة وإدارة الدفاع المدني بالسادات





وذكر الدكتور علي شاهين ، مدير مستشفي السادات ، أن تكلفة التانك بالكامل تبرع بها أحدى الشركات الهندسية وتم ارسال مهندسيين وفنيين لتركيبه بالشكل الصحيح، ومن ثم تفعيله لخدمة مرضى بعد عمل الاختبار الفعلي يوم الثلاثاء القادم .







