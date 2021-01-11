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محافظات

الانتهاء من تركيب تانك أكسجين بسعة 7000 لتر بمستشفى السادات

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:48 م
صدى البلد
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مروة فاضل
كشف الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، انه تم تركيب تانك أكسجين بسعة 7000 لتر  تخطت تكلفته المليون جنيه بمستشفي السادات، وبحضور المهندس علاء منيع ، رئيس جهاز مدينة السادات ، والمهندسين المشرفين ومدير الصيانة بالمستشفي ، والاستاذ حسام ابو ساجد ، أحد المنسقين لعملية التبرع .

 واوضح  الدكتور فيصل أنه قد سبق وتم الانتهاء من أعمال إنشاء القاعدة الخرسانية وتجهيزات التانك ، وذلك بحضور مهندسين مختصين لتهيئته للعمل وتم أخذ الموافقات المسبقة من المحافظة وإدارة الدفاع المدني بالسادات 

 وذكر الدكتور علي شاهين ، مدير مستشفي السادات ، أن تكلفة التانك بالكامل تبرع بها أحدى الشركات الهندسية وتم ارسال  مهندسيين وفنيين لتركيبه بالشكل الصحيح، ومن ثم تفعيله لخدمة مرضى بعد عمل الاختبار الفعلي يوم الثلاثاء القادم .


الانتهاء من تركيب تانك أكسجين بسعة 7000 لتر بمستشفى السادات
الانتهاء من تركيب تانك أكسجين بسعة 7000 لتر بمستشفى السادات
الانتهاء من تركيب تانك أكسجين بسعة 7000 لتر بمستشفى السادات
الانتهاء من تركيب تانك أكسجين بسعة 7000 لتر بمستشفى السادات
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