بعد مسلسل لؤلؤ.. مى عمر تتصدر جوجل وترد على منتقديها





مى عمر استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة الفنية من خلال بعض الأعمال التى قدمتها سواء كان مع زوجها محمد سامى أو بعيدا عنه ولا يستطيع أحد أن ينكر أن جمالها لعب دورا كبيرا فى ظهورها سريعا على الساحة الفنية.





مى عمر سنة أولى بطولة مطلقة فى الدراما

بالرغم من أن مى عمر قدمت من قبل عددا من الأعمال الفنية وخاصة فى الدراما إلا أنها كانت تبحث عن الفرصة الحقيقية فى البطولة المطلقة وهو ما وجدته فى مسلسل "لؤلؤ" ليكون سنة أولى بطولة مطلقة بالنسبة لها فى الدراما واستعانت مى بعدد من النجوم لمساندتها فى العمل الفنية ولعل من أبرزهم الفنان أحمد زاهر الذى قدم عددا من الأعمال وتألق فى الفترة الأخيرة خاصة من خلال مسلسل "البرنس".





مى عمر تتمرد على جمالها

تحاول مى عمر فى العمل الجديد "لؤلؤ" أن تتمرد على جمالها من خلال تقديم عدد من المشاهد التى تظهر بدايتها وفى فى مرحلة الفقر قبل أن تصبح غنية وثرية.





مى عمر ترد على الهجوم على مسلسلها

كانت مى قد انتقدت تعرض المسلسل لما وصفته بحملات هجومية ممنهجة على السوشيال ميديا، واستشهدت بوضع ريأكشنات غاضبة فى توقيت واحد عند طرح أحد فيديوهات المسلسل على حسابها على انستجرام، وصلت إلى 1000 ريأكشن غاضب، وأكدت أنها لا تلتفت إلى هذا الهجوم الممنهج وتكمل عملها دون التأثر به.





ولفتت مى إلى أنها تلقت من مسؤول السوشيال ميديا لديها هذه التفاصيل، لافتة إلى أن صاحب الحرب والحسابات الوهمية حول المسلسل يحتاج للتركيز على طاقته فى عمله، وفى التطوير من نفسه بدلا من تضييع الوقت فى الحروب ضد المنافسين. وأضافت: النجاح مثل نور الشمس لا تخفيه الغيوم، ولا حتى بمليون أكونت وهمى، والجمهور سيجد حلقات أفضل من المسلسل الفترة المقبلة.



ونجحت مى عمر فى تقديم شخصية "لؤلؤ" المطربة التى تبدأ من الصفر ثم تنطلق فى سماء النجومية وعالم الثراء، بحرفية شديدة، واستطاعت خلق ضجة كبيرة عقب عرض الحلقات الأولى، نتيجة حضورها المبهر، وكسبت رهانها بخلق حالة من الإبداع الفنى على الشاشة، ولاقى المسلسل ردود أفعال واسعة سواء على مستوى المشاهدة أو السوشيال ميديا، حيث تصدرت أحداث المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة في مصر والدول العربية، واحتلت الترند على موقع “جوجل وكذلك يوتيوب.





مسلسل مى عمر يتصدر التريند

ومع عرض الحلقات الأولى للمسلسل سيطرت مقاطع فيديو على ترند موقع يوتيوب في مصر، وكذلك الدول العربية مثل المغرب والكويت وتونس والإمارات على مدار الأيام الماضية، إضافة إلى تحقيق الأغانى التي غنتها مى عمر ومقاطع الفيديو من الحلقات العمل ملايين المشاهدات على فيس بوك، ومحركات البحث في موقع “جوجل” بمصر والدول العربية، ويستمر العمل في تحقيق النجاحات بشكل يومى.

مسلسل “لؤلؤ” تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

تصدرت الفنانة مى عمر تريند مؤشر البحث جوجل وذلك أثناء عرض مسلسلها الجديد "لؤلؤ" والذى لقى استحسان الجمهور حتى الآن وأثار حالة من الجدل الواسع قبل عرضه بسبب البوستر الخاص به والذى حمل فيه اسم زوجها محمد سامى يسبقه لقب مشرف على الإخراج.