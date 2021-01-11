تصفية "الحديد والصلب" وفصل المناجم في شركة مستقلة

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الأعمال العام، فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وتصفية نشاط مصنع الشركة بحلوان.
يذكر أن الشركة وافقت على تقييمات بعض الأراضي المملوكة للشركة، في إطار تسوية مديونيات.
وتم تقييم قطع الأراضي المملوكة للشركة ومساحتها 270 فدانًا، والواقعة بالتبين - حلوان، وقطع أخرى مساحتها نحو 325 فدانًا، والكائنة داخل أسوار الشركة بنحو 1.23 مليار جنيه، مقابل تسوية جزء كبير من المديونيات.
وقلصت شركة الحديد والصلب المصرية، خسائرها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، التى بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت فى أكتوبر الماضى على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.
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يذكر أن الشركة وافقت على تقييمات بعض الأراضي المملوكة للشركة، في إطار تسوية مديونيات.
وتم تقييم قطع الأراضي المملوكة للشركة ومساحتها 270 فدانًا، والواقعة بالتبين - حلوان، وقطع أخرى مساحتها نحو 325 فدانًا، والكائنة داخل أسوار الشركة بنحو 1.23 مليار جنيه، مقابل تسوية جزء كبير من المديونيات.
وقلصت شركة الحديد والصلب المصرية، خسائرها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، التى بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.