ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليلة تالق أوسة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط فى الدوري ويتعادل 1-1 مع وادي دجلة

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:00 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
حسن العمدة
واصل فريق بيراميدز نزيف النقاط بعد الوقوع في فخ التعادل امام وادي دجلة بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعبالدفاع الجوي فى الجولة الثالثه المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 20 ، عن طريق رمضان صبحي ، بعد تمريرة رائعه من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بإتقان فى شباك محمد عبدالمنصف .

وجاء هدف التعادل لوادي دجلة فى الدقيقة 69 ، عن طريق حسام عرفات ، بعد تلقيه عرضية متقنه  من الناحية اليسري لتصل منطقة الجزاء قفز علي أثرها وسددها برأسية قويةفى شباك شريف إكرامي .

وتدخلت تنقية الفار فى الدقيقة 75 بقرار اوجود خطأ لصالح بيراميدز بعد عرقلة إبراهيم عادل واحتسب الحكم ركلة جزاء ، ونفذها احمد سامي وتألق محمد عبدالمنصف فى اخرجها إلى ركنية .

وبهذه النتيجة رتفع رصيد بيراميدز الي النقطة الـ9 فى المركز السادس ، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة الي 6 نقاط فى المركز الحادي عشر .

وحرص محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لفريق نادي بيراميدز على التواجد في ملعب الدفاع الجوي لدعم زملائه قبل مباراة دجلة في الدوري الممتاز.

وحضر اللاعب الدولي بالعكاز وتحامل على نفسه لدعم الفريق، خاصة بعد إصابته في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بجذع في الرباط والغضروف الداخلي للركبة، ومنحه الجهاز الطبي ١٠ أيام مبدئيا للتأهيل والعلاج قبل تحديد موعد عودته للتدريبات مجددا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيراميدز يواصل نزيف النقاط .. تعادل 1/1 مع الزمالك في الدوري الممتاز

الفرقة مجاتش.. الأهلي ينكد على جماهيره في بداية 2021 ويتعادل أمام دجلة

بهدف رمضان صبحي .. بيراميدز ينهي الشوط الأول متفوقا على وادي دجلة

حسام عرفات يتعادل لـ وادي دجلة في شباك بيراميدز

محمد عبدالمنصف يحرم بيراميدز من التقدم ويتصدى لركلة جزاء

ترشيحاتنا

اِعرف كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من WE وخيارات السداد

بعد مسلسل لؤلؤ.. مى عمر تتصدر جوجل وترد على منتقديها

5 فئات يسري عليها نظام المكافأة في المعاشات والتأمينات .. تعرف عليها

لغز غامض في منبع نهر النيل بأوغندا.. نفوق أعداد هائلة من الأسماك وتحذيرات من أكلها

لا يجوز له .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن عدلي القيعي

تأجيل الحكم فى قضية "طفل المرور" لجلسة 18 يناير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي إلنترا HD فى مصر.. بعد الزيادة الجديدة

بعد عملية الزائدة الدودية .. مكون طبيعي يجب تناوله فورا

بعد البيت الأبيض.. 4 احتمالات يتم فيها تنكيس العلم على مقر الرئيس