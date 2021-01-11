ليلة تالق أوسة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط فى الدوري ويتعادل 1-1 مع وادي دجلة

واصل فريق بيراميدز نزيف النقاط بعد الوقوع في فخ التعادل امام وادي دجلة بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الثالثه المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 20 ، عن طريق رمضان صبحي ، بعد تمريرة رائعه من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بإتقان فى شباك محمد عبدالمنصف .





وجاء هدف التعادل لوادي دجلة فى الدقيقة 69 ، عن طريق حسام عرفات ، بعد تلقيه عرضية متقنه من الناحية اليسري لتصل منطقة الجزاء قفز علي أثرها وسددها برأسية قويةفى شباك شريف إكرامي .





وتدخلت تنقية الفار فى الدقيقة 75 بقرار اوجود خطأ لصالح بيراميدز بعد عرقلة إبراهيم عادل واحتسب الحكم ركلة جزاء ، ونفذها احمد سامي وتألق محمد عبدالمنصف فى اخرجها إلى ركنية .



وبهذه النتيجة رتفع رصيد بيراميدز الي النقطة الـ9 فى المركز السادس ، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة الي 6 نقاط فى المركز الحادي عشر .





وحرص محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لفريق نادي بيراميدز على التواجد في ملعب الدفاع الجوي لدعم زملائه قبل مباراة دجلة في الدوري الممتاز.





وحضر اللاعب الدولي بالعكاز وتحامل على نفسه لدعم الفريق، خاصة بعد إصابته في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بجذع في الرباط والغضروف الداخلي للركبة، ومنحه الجهاز الطبي ١٠ أيام مبدئيا للتأهيل والعلاج قبل تحديد موعد عودته للتدريبات مجددا.



