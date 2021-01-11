ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يغلق الباب فى وجه جالطا سراي التركي بشأن احتراف مصطفى محمد

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:05 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
محمد رشاد
أكدت تقارير صحفية تركية أن  اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أغلقت الباب أمام نادي جالطة سراي التركي بشأن التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مصطفى محمد ، بعدما تلقى عروضًا في أوروبا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

وكان فاتح تريم مدرب  نادي جالطة سراي قد اعترف باهتمام فريقه بضم لاعب المنتخب الأولمبي الحاصل عى لقب بطولة الأمم الافريقية 2020.

وأفاد موقع "NTVSpor" التركي،  بأن جالطة سراي يرغب في ضم اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء بنهاية الموسم.

ويتفاوض الزمالك مع سانت إيتيان للحصول على أكثر من 5 ملايين دولار في المهاجم صاحب الـ23 عامًا، بالإضافة لـ الحوافز والمتغيّرات التي قد تصل إلى 7 ملايين.

التقارير التركية أفادت أن سانت إيتيان يمكنه تقديم العرض الذي يطلبه الزمالك، بينما جالطة سراي لا ينوي شراء اللاعب قبل استعارته حتى الصيف المقبل، وهو ما جعل الزمالك يغلق الباب في وجه النادي التركي.

مصطفى محمد يغيب عن تشكيل الزمالك منذ 17 ديسمبر الماضي منذ مواجهة بيراميدز، وغاب عن المباريات الثلاث الأخيرة للفارس الأبيض، أمام سموحة وإنبي وطلائع الجيش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل العرض الرسمي من الدوري التركي لـ مصطفى محمد نجم الزمالك .. فيديو

الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت إيتيان الفرنسي بزيادة قيمة شراء مصطفى محمد

بعد شرط الزمالك.. هل يوافق «سانت إتيان» على دفع 6 ملايين دولار لضم مصطفى محمد؟

بعد اقتراب مصطفى محمد من سانت إيتيان.. تعرف على وضع الفريق الفرنسي في الدوري

رحيل مصطفى محمد.. تقارير: سانت إيتيان يوافق على دفع 5 ملايين يورو لـ الزمالك

أخبار الزمالك| أشرف بن شرقي يغيب عن التدريبات.. والاحتفال بمرور 110 عاما على تأسيس القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

صن داونز: موسيماني يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية..شاهد

في قضايا إعدام| فرق بحث جنائية لمطاردة 3 متهمين هاربين من سجن طنطا العمومي

السودان يهدد بخيارات أخرى في ملف سد النهضة.. ويتهم إثيوبيا بخرق القانون الدولي

محمد صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول للمرة الرابعة على التوالي.. شاهد

ليس رمضان صبحي فقط .. نار مبادئ الأهلي تحرق 6 نجوم من العيار الثقيل

لغز غامض في منبع نهر النيل بأوغندا.. نفوق أعداد هائلة من الأسماك وتحذيرات من أكلها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي إلنترا HD فى مصر.. بعد الزيادة الجديدة

بعد عملية الزائدة الدودية .. مكون طبيعي يجب تناوله فورا

بعد البيت الأبيض.. 4 احتمالات يتم فيها تنكيس العلم على مقر الرئيس