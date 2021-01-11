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أخبار العالم

مخترع لقاح كورونا يحسم الجدل حول فاعلية المصل ضد السلالة الجديدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:15 م
أوجور شاهين
أوجور شاهين
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أكد المدير التنفيذي لشركة "بيونتيك" المصنعة للقاح كورونا بالتعاون مع شركة "فايزر"، أوجور شاهين، اليوم الاثنين، أن اللقاح الذي طورته الشركة فاعل ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرًا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وقال أوجور شاهين، أحد مخترعي لقاح كورونا لشبكة "سي.إن.بي.سي"، "نحن واثقون من آلية لقاحنا، رغم وجود طفرات من الفيروس.. نعتقد أن الاستجابة المناعية التي يسببها لقاحنا يمكن أن تتعامل مع الفيروس المتحور".

وأضاف "الأسبوع الماضي أبلغنا عن وجود سلالة أخرى في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وتعتبر هذه الطفرة مهمة لأنها يمكن أن تغير البروتين هيكليًا، ولكن يبدو أن لقاحنا ينشط الاستجابة المناعية لتحييد هذه الطفرة".

وأوضح شاهين، أنه سيكشف عن معلومات إضافية حول فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا في غضون 10 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشار دراسات عبر وسائل الإعلام تشير إلى عدم فعالية لقاح كورونا ضد السلالة الجديدة التي ظهرت مؤخرًا في جنوب أفريقيا، حيث قال أحد العلماء البريطانيين المساهمين في تصنيع لقاح أكسفورد، إن البروتين الموجود في هذه السلالة يختلف عن البروتين الموجود في سلالة كورونا العادية.

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