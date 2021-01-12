سكان منطقة حدائق الأهرام يشكون من تدنى الخدمات

حالة من الغضب والاستياء تسيطر على سكان منطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة بسبب الانتشار الكبير لـ"التوك توك"، ولأكوام القمامة التى ارتفعت لتصل إلى شرفات الدور الأول فى العمارات السكنية، وحالة الشوارع السيئة نظرا لعدم إعادتها لما كانت عليه، بعد أعمال التكسير.









إذا ما كنت تسير فى الشوارع مستخدما سيارتك، فلن تمر عليك دقيقة واحدة، إلا وتتعثر سيارتك فى أعمال الحفر التى نفذتها إحدى الشركات لتوصيل الغاز الطبيعى لسكان المنطقة، وإن كان هذا الغرض محمودا، إلا أنها لم تقم بإعادة الوضع كما كان عليه من قبل الحى المسئول عن المنطقة بمحافظة الجيزة.









ويقول الأهالى فى رسالتهم من خلال شكاوى "صدى البلد": "أغيثوا المدينة بتوصيل صوتنا إلى المسئولين لإنقاذ استثمارات أكثر من نصف مليون مواطن بعد أن وضعوا كل ما يملكون فى شقة اعتقادا منهم بأنها ستكون منطقة راقية، ولكن للأسف اصطدمت أحلامهم وآمالهم بواقع مرير على أيدى مسئولى المدينة والتى حولوها إلى منطقة غير آمنة".









وأضافوا أنها تحولت إلى «عشوائيات» بسبب ما سموه «تراخى الجمعية التعاونية لحدائق الأهرام» ومحافظة الجيزة.









وتابعوا: "أصحاب العقارات يقومون ببناء عقارات مخالفة، بالإضافة إلى بناء دور تجارى (ميزانان) به محلات بالمخالفة للقانون الذى منع إنشاء محلات تجارية أسفل البيوت فى المناطق السكنية بحدائق الأهرام، كما نعانى من انتشار القمامة بشكل كبير فى شوارع المدينة تبعث بالعديد من الروائح السيئة والأمراض عليهم وعلى أولادهم، كما نعانى من غياب الإنارة عن بعض الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى انتشار الكلاب بشكل ملحوظ، بجانب مشكلة التكاتك فى المنطقة وهى مشكلة كبيرة وتؤرق السكان لا مرور نهائيا ينظم وجودها".









وطالب بتقنين وضعهم أو توفير وسيلة مواصلات آدمية للسكان هناك.









للتواصل مع الأهالى من خلال رقم

+20 109 617 8297









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