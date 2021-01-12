ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان منطقة حدائق الأهرام يشكون من تدنى الخدمات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
حالة من الغضب والاستياء تسيطر على سكان منطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة بسبب الانتشار الكبير لـ"التوك توك"، ولأكوام القمامة التى ارتفعت لتصل إلى شرفات الدور الأول فى العمارات السكنية، وحالة الشوارع السيئة نظرا لعدم إعادتها لما كانت عليه، بعد أعمال التكسير.


 إذا ما كنت تسير فى الشوارع مستخدما سيارتك، فلن تمر عليك دقيقة واحدة، إلا وتتعثر سيارتك فى أعمال الحفر التى نفذتها إحدى الشركات لتوصيل الغاز الطبيعى لسكان المنطقة، وإن كان هذا الغرض محمودا، إلا أنها لم تقم بإعادة الوضع كما كان عليه من قبل الحى المسئول عن المنطقة بمحافظة الجيزة.


ويقول الأهالى فى رسالتهم من خلال شكاوى "صدى البلد": "أغيثوا المدينة بتوصيل صوتنا إلى المسئولين لإنقاذ استثمارات أكثر من نصف مليون مواطن بعد أن وضعوا كل ما يملكون فى شقة اعتقادا منهم بأنها ستكون منطقة راقية، ولكن للأسف اصطدمت أحلامهم وآمالهم بواقع مرير على أيدى مسئولى المدينة والتى حولوها إلى منطقة غير آمنة".


وأضافوا أنها تحولت إلى «عشوائيات» بسبب ما سموه «تراخى الجمعية التعاونية لحدائق الأهرام» ومحافظة الجيزة.


وتابعوا: "أصحاب العقارات يقومون ببناء عقارات مخالفة، بالإضافة إلى بناء دور تجارى (ميزانان) به محلات بالمخالفة للقانون الذى منع إنشاء محلات تجارية أسفل البيوت فى المناطق السكنية بحدائق الأهرام، كما نعانى من انتشار القمامة بشكل كبير فى شوارع المدينة تبعث بالعديد من الروائح السيئة والأمراض عليهم وعلى أولادهم، كما نعانى من غياب الإنارة عن بعض الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى انتشار الكلاب بشكل ملحوظ، بجانب مشكلة التكاتك فى المنطقة وهى مشكلة كبيرة وتؤرق السكان لا مرور نهائيا ينظم وجودها".


وطالب بتقنين وضعهم أو توفير وسيلة مواصلات آدمية للسكان هناك.


للتواصل مع الأهالى من خلال رقم 
+20 109 617 8297


اقرأ أيضا:


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإهمال يضرب منطقة التجنيد في حدائق الأهرام.. والأهالي: نعانى من تدنى الخدمات.. صور

سكان منطقة "ل" بحدائق الأهرام يشكون من مقلب قمامة

مش عارفين نخرج من بيوتنا.. شوارع الزوايدة بالإسكندرية تغرق فى مياه الصرف الصحي.. صور

أهالى قرية أبو الريش بالإسكندرية يشكون من تدنى الخدمات

مساكن عثمان بقنا محاصرة بأكوام القمامة

ترشيحاتنا

مش أنا اللى بعت رسايل.. اختراق واتساب الخاص بريهام سعيد

التعليم : مقابلات شخصية للمتقدمين لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية .. فبراير القادم

عبد الوهاب وسنية وبهيرة ونوفا.. تعرف على أجور أبطال "لن أعيش في جلباب أبي"

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 في مصر.. صور

هل السحر يغير القدر في الزواج ؟.. 7 حقائق يغفل عنها كثيرون فتتأخر أفراحهم

مجانًا.. الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا لهذه الفئة | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى لملاك هيونداي النترا 2021 HYUNDAI ELANTRA .. حصولها على جائزة افضل سيارة في أمريكا

على بعد سنتيمترات معدودة.. نمر يقطع الطريق أمام ركاب دراجات نارية.. شاهد

سلالة كورونا الجديدة .. ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى ؟