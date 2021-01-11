الأخوة الإنسانية.. قيادات الأزهر في لقاء افتراضي من أجل السلام العالمي غدا

ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية الملتقى الافتراضي الشهري الثاني في رحاب" وثيقة الأخوة الإنسانية" من أجل السلام العالمي والعيش المشترك بين الشعوب".





ويأتي اللقاء الثاني بعنوان" المؤسسات الدينية ودورها في تحقيق الأخوة الإنسانية"، عبر تطبيق"Zoom" غدا، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويشارك في الملتقى الشهري الثاني للأخوة الإنسانية ممثلون من كبار الشخصيات والقيادات في مؤسسة الأزهر الشريف.





ويأتي على رأس المشاركين، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة الأخوة الإنسانية، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين.



وتأتي أهمية عقد هذه السلسلة من اللقاءات بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه بين المؤسسات المختلفة، لتحسين الروابط والعلاقات الإنسانية والتسامح، وإبرازًا للجهود التي تبذلها مؤسسات الأزهر الشريف لتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية على أرض الواقع.



