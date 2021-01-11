هل من أصيب بكورونا سيحصل على لقاح؟.. مستشار السيسي يجيب

رد الدكتور محمد عضو تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على تساؤل :"هل من أصيب بكورونا هل سيحصل على لقاح؟".





وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إن المصاب بالمرض يكون أجسام مضادة، ويمكن تطعيمه مرة أخرى من الناحية النظرية لكن ليس له الأولوية، وفى كل الأحوال ليس كل من أصيب أخذ مناعة كاملة.





وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، مستجدات لقاح كورونا في مصر، مؤكدا أن كل الجهات العلمية أكدت أن اللقاح يقلل من نسب الإصابة بالفيروس.

وأضاف تاج الدين، أن هناك جدول زمني للقاحات، و الوزارة بدأت تعد برامج ومراكز لإعطاء اللقاحات، والأولويات للفرق الطبية وكبار السن والمرضى ذو الأمراض المزمنة.

وأكد أن لا يوجد جهة أو مؤسسة واحدة أو دولة واحدة تستطيع إنتاج كمية لقاحات للعدد المستهدف على مستوى العالم والمصادر ستكون متعددة.





وكشف تاج الدين، أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا وخالد سليم والإعلامي وائل الأبراشي.





وقال تاج الدين، إن نتيجة مسحة كورونا للفنانة يسرا وخالد سليم، ظهرت أمس وكانت سلبية.





وعن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الأبراشي، رد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، قائلا :" وائل الإبراشي مازال في المستشفى، وأمامه بعض الوقت".



