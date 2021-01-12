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عضو مجلس نواب يكشف سبب بث ونقل الشائعات .. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:01 ص
الشائعات
الشائعات
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إبراهيم القادري
قال النائب احمد بدوي عضو مجلس النواب ، أن التطور التكنولوجي يساهم إسهام كبير في بث ونقل الشائعات، مؤكدا على اننا قمنا برصد الشائعات منذ عام 2017 حتى 2018 ونتج أن عدد الشائعات خلال سنة واحدة وصل الي 26 الف شائعة .

وأضاف بدوي خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان سنة 2015 كانت نسبة الشائعات بسيطة وبدأت تتزايد تدريجيا حتى وصلنا الى عام 2020، مشيرا الى ان الشائعات تزايدت أثناء الاستحقاقات الدستورية رغم الانجازات التي قامت بها الدولة على أرض الواقع .

وأوضح بدوي ، ان الانجازات التي تحدث في الدولة كلما تزايدت كلما تزايدت الشائعات، مؤكدا على ان هذه الاشاعات تكون ممولة عبر حسابات إلكترونية تابعة للدول الداعمة للارهاب .
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