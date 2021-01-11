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القوات المسلحة تواصل خطتها لمجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. تطهير وتعقيم المرافق الحيوية الهامة والأسواق والمنشآت الخدمية.. وتطهير مجلس النواب قبل افتتاح جلساته بالدورة الجديدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:30 م
تطهير وتعقيم القوات
تطهير وتعقيم القوات المسلحة للمنشآت والمرافق
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محمد إبراهيم
القوات المسلحة:
= القيام بأعمال التطهير الوقائي لمقرات مجلس الوزراء ومجلس النواب والشيوخ
= تعقيم وتطهير ميادين العتبة والموسكى ومنطقة الأسواق والجراج ومحطة المترو
= تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية كهيئة البريد والمسرح القومي ومحيط مسجد الحسين والجامع الأزهر


واصلت الإدارات التخصصية المعنية بالقوات المسلحة تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة بالدولة والأسواق التجارية والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى.

وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لميدان العتبة والموسكى ومنطقة الأسواق وموقف اتوبيسات وجراج ومحطة مترو العتبة وجراج الأوبرا وكذا المنشآت الحكومية كهيئة البريد والمسرح القومى، حيث تعد من أهم المناطق بالقاهرة التى تشهد كثافة عددية كبيرة من المترددين عليها بشكل يومى بالإضافة إلى محيط مسجد الحسين والجامع الأزهر وعدد من المنشآت المحيطة بهما.

وذلك فى توقيتات متأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية وحرصًا على عدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

كذلك القيام بأعمال التطهير الوقائى لمقرات مجلس الوزراء ومجلس النواب الذى يستعد لانعقاد افتتاح جلساته بالدورة الجديدة كذلك تطهير مجلس الشيوخ، وتضمنت أعمال التطهير المنشآت والقاعات بما يحقق الحد من انتشار الفيروس ويضمن سلامة وحماية الوزراء والنواب والعاملين وكافة المترددين على تلك المنشآت.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا وبما يسهم فى تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، كما يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات الدولة فى مجابهة خطر إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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