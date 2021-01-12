مرض مناعى ..كل ما يمكن معرفته عن الذئبة الحمراء

ما هو مرض الذئبة ؟ هي مرض مناعي ذاتي طويل الأمد حيث يصبح الجهاز المناعي للجسم مفرط النشاط ويهاجم الأنسجة الطبيعية والصحية. تشمل الأعراض الالتهاب والتورم وتلف المفاصل والجلد والكلى والدم والقلب والرئتين ، نظرًا لطبيعته المعقدة ، يطلق الناس أحيانًا على مرض الذئبة اسم "مرض 1000 وجه" ، في الولايات المتحدة ، يبلغ الناس عن حوالي 16000 حالة جديدة من مرض الذئبة كل عام ، وقد يتعايش ما يصل إلى 1.5 مليون شخص مع هذه الحالة ، وفقًا لمؤسسة Lupus الأمريكية.





تقول المؤسسة إن مرض الذئبة يصيب النساء بشكل خاص ، ومن المرجح أن يظهر بين سن 15 و 44 سنة ، اكتسبت مرض الذئبة اهتمامًا عامًا في عام 2015 بعد أن أعلنت المغنية سيلينا جوميز أنها تلقت تشخيصًا في أواخر سن المراهقة وخضعت للعلاج من هذه الحالة ، الذئبة ليست مرضا معديا. لا يمكن لأي شخص نقلها جنسيًا أو بأي طريقة أخرى إلى شخص آخر ، ومع ذلك ، في حالات نادرة ، قد تلد النساء المصابات بالذئبة أطفالًا يصابون بنوع من مرض الذئبة. وهذا ما يسمى الذئبة الوليدية.





أنواع الذئبة

هناك أنواع مختلفة من الذئبة. ستركز هذه المقالة بشكل أساسي على الذئبة الحمامية الجهازية (SLE) ، لكن الأنواع الأخرى تشمل الذئبة القرصية ، والذئبة التي يسببها الدواء ، والذئبة الوليدية.





الذئبة الحمامية الجهازية

الطفح الجلدي الملار هو أحد الأعراض الرئيسية لمرض الذئبة. رصيد الصورة: Doktorinternet ، 2013.

الذئبة الحمامية المجموعية هي أكثر أنواع الذئبة شيوعًا. إنها حالة منهجية. هذا يعني أن لها تأثيرًا في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة.





وهو أكثر شدة من أنواع الذئبة الأخرى ، مثل الذئبة القرصية ، لأنه يمكن أن يؤثر على أي من أعضاء الجسم أو أجهزة الجسم. يمكن أن يسبب التهابًا في الجلد أو المفاصل أو الرئتين أو الكلى أو الدم أو القلب أو مزيجًا من هذه.





تمر هذه الحالة عادة بدورات. في أوقات الهدوء ، لن تظهر أي أعراض على الشخص. أثناء التوهج ، يكون المرض نشطًا وتظهر الأعراض.





الذئبة الحمامية القرصية

في الذئبة الحمامية القرصية (DLE) - أو الذئبة الجلدية - تؤثر الأعراض على الجلد فقط. ظهور طفح جلدي على الوجه والرقبة وفروة الرأس.

قد تصبح المناطق المرتفعة سميكة ومتقشرة ، وقد ينتج عن ذلك تندب. قد يستمر الطفح الجلدي من عدة أيام إلى عدة سنوات ، وقد يتكرر.





لا يؤثر DLE على الأعضاء الداخلية ، ولكن حوالي 10 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من DLE سيواصلون تطوير مرض الذئبة الحمراء ، وفقًا لمؤسسة Lupus الأمريكية. ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الأفراد مصابين بالفعل بمرض الذئبة الحمراء وأظهروا فقط علامات سريرية على الجلد أو ما إذا كان هناك تطور من DLE أو SLE.





الذئبة الحمامية الجلدية تحت الحاد

الذئبة الحمامية الجلدية تحت الحاد تشير إلى الآفات الجلدية التي تظهر على أجزاء الجسم المعرضة للشمس. الآفات لا تسبب ندبات.





الذئبة التي يسببها المخدرات

في حوالي 10 في المائة من المصابين بمرض الذئبة الحمراء ، تحدث الأعراض بسبب رد فعل تجاه بعض الأدوية الموصوفة. وفقًا لمراجع Genetics Home Reference ، قد يتسبب حوالي 80 دواءً في حدوث هذه الحالة.





وتشمل هذه بعض الأدوية التي يستخدمها الناس لعلاج النوبات وارتفاع ضغط الدم . وتشمل أيضًا بعض أدوية الغدة الدرقية والمضادات الحيوية ومضادات الفطريات وحبوب منع الحمل عن طريق الفم.





الأدوية التي ترتبط عادةً بهذا النوع من الذئبة هي:





Hydralazine ، دواء ارتفاع ضغط الدم

Procainamide ، دواء لعلاج عدم انتظام ضربات القلب

أيزونيازيد ، مضاد حيوي يستخدم لعلاج السل (TB)

عادة ما تختفي الذئبة التي يسببها الدواء بعد أن يتوقف الشخص عن تناول الدواء.





الذئبة الوليدية

يتمتع معظم الأطفال المولودين لأمهات مصابات بمرض الذئبة الحمراء بصحة جيدة. ومع ذلك ، فإن حوالي 1 في المائة من النساء اللواتي لديهن أضداد ذاتية تتعلق بمرض الذئبة سينجبن طفلًا مصابًا بالذئبة الوليدية.





قد تعاني المرأة من مرض الذئبة الحمراء أو متلازمة سجوجرن أو لا توجد أعراض مرضية على الإطلاق.

متلازمة سجوجرن هي حالة أخرى من أمراض المناعة الذاتية تحدث غالبًا مع مرض الذئبة. وتشمل الأعراض الرئيسية جفاف العين و الفم الجاف

عند الولادة ، قد يعاني الأطفال المصابون بالذئبة الوليدية من طفح جلدي ومشاكل في الكبد وانخفاض تعداد الدم. حوالي 10٪ منهم يعانون من فقر الدم .





عادة ما تختفي الآفات بعد بضعة أسابيع. ومع ذلك ، يعاني بعض الأطفال من إحصار خلقي في القلب ، حيث لا يستطيع القلب تنظيم عمل الضخ الطبيعي والمنتظم. قد يحتاج الرضيع إلى جهاز تنظيم ضربات القلب. يمكن أن تكون هذه حالة مهددة للحياة.





من المهم أن تكون النساء المصابات بمرض الذئبة الحمراء أو اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى تحت رعاية الطبيب أثناء الحمل.





الأسباب لمرض الذئبة

الذئبة هي حالة من أمراض المناعة الذاتية ، ولكن السبب الدقيق غير واضح.





ما الخطأ الذي يحدث؟

يحمي الجهاز المناعي الجسم ويقاوم المستضدات ، مثل الفيروسات والبكتيريا والجراثيم.

يقوم بذلك عن طريق إنتاج بروتينات تسمى الأجسام المضادة. تنتج خلايا الدم البيضاء ، أو الخلايا الليمفاوية البائية ، هذه الأجسام المضادة.

عندما يكون لدى الشخص حالة من أمراض المناعة الذاتية ، مثل الذئبة ، لا يستطيع الجهاز المناعي التفريق بين المواد غير المرغوب فيها ، أو المستضدات ، والأنسجة السليمة.

نتيجة لذلك ، يوجه الجهاز المناعي الأجسام المضادة ضد كل من الأنسجة السليمة والمستضدات. هذا يسبب التورم والألم وتلف الأنسجة.

النوع الأكثر شيوعًا من الأجسام المضادة الذاتية الذي يتطور عند الأشخاص المصابين بمرض الذئبة هو الجسم المضاد للنواة (ANA). يتفاعل ANA مع أجزاء من نواة الخلية ، مركز قيادة الخلية.

تدور هذه الأجسام المضادة الذاتية في الدم ، ولكن بعض خلايا الجسم لها جدران قابلة للاختراق بما يكفي للسماح لبعض الأجسام المضادة الذاتية بالمرور.

يمكن للأجسام المضادة الذاتية بعد ذلك مهاجمة الحمض النووي في نواة هذه الخلايا. هذا هو سبب تأثير الذئبة على بعض الأعضاء دون غيرها.





لماذا يخطئ جهاز المناعة؟

ربما تؤثر العديد من العوامل الوراثية على تطور مرض الذئبة الحمراء.

تساعد بعض الجينات في الجسم جهاز المناعة على العمل. في الأشخاص المصابين بمرض الذئبة الحمراء ، قد تؤدي التغييرات في هذه الجينات إلى توقف جهاز المناعة عن العمل بشكل صحيح.

تتعلق إحدى النظريات المحتملة بموت الخلايا ، وهي عملية طبيعية تحدث عندما يجدد الجسم خلاياه ، وفقًا لمراجع Genetics Home Reference.

يعتقد بعض العلماء أنه بسبب العوامل الوراثية ، لا يتخلص الجسم من الخلايا الميتة.

قد تؤدي هذه الخلايا الميتة المتبقية إلى إطلاق مواد تؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي.





عوامل الخطر: الهرمونات والجينات والبيئة

قد يتطور مرض الذئبة استجابةً لعدد من العوامل. قد تكون هذه هرمونية أو وراثية أو بيئية أو مزيجًا من هذه.





1) الهرمونات

الهرمونات هي مواد كيميائية ينتجها الجسم. يتحكمون وينظمون نشاط خلايا أو أعضاء معينة.

يمكن أن يفسر النشاط الهرموني عوامل الخطر التالية:

الجنس : لاحظت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة أن الإناث أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة تسع مرات أكثر من الذكور.

العمر : غالبًا ما تظهر الأعراض والتشخيص بين سن 15 و 45 عامًا خلال سنوات الإنجاب. ومع ذلك ، تظهر 20 في المائة من الحالات بعد سن 50 عامًا ، وفقًا لمراجع Genetics Home Reference.





نظرًا لأن 9 من كل 10 حالات لمرض الذئبة تؤثر على الإناث ، فقد نظر الباحثون في صلة محتملة بين الإستروجين والذئبة. ينتج كل من الرجال والنساء هرمون الاستروجين ، لكن النساء ينتجن أكثر.





في مراجعة نُشرت في عام 2016 ، لاحظ العلماء أن هرمون الاستروجين يمكن أن يؤثر على نشاط المناعة ويحفز أضداد الذئبة في الفئران المعرضة لمرض الذئبة.





قد يفسر هذا سبب احتمال إصابة النساء بأمراض المناعة الذاتية أكثر من الرجال.





في عام 2010 ، وجد الباحثون الذين نشروا دراسة حول التوهجات المبلغ عنها ذاتيًا في مجلة Rheumatology أن النساء المصابات بمرض الذئبة يبلغن عن ألم شديد وإرهاق أثناء الحيض. هذا يشير إلى أن التوهجات قد تكون أكثر احتمالا في هذا الوقت ، لا توجد أدلة كافية لتأكيد أن الإستروجين يسبب الذئبة. إذا كان هناك ارتباط ، فإن العلاج القائم على الإستروجين يمكن أن ينظم شدة مرض الذئبة. ومع ذلك ، من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث قبل أن يتمكن الأطباء من تقديمها كعلاج.





2) العوامل الوراثية

لم يثبت الباحثون أن أي عامل وراثي محدد يسبب مرض الذئبة ، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا في بعض العائلات.





قد تكون العوامل الوراثية هي السبب في أن العوامل التالية هي عوامل خطر الإصابة بمرض الذئبة:





العرق : يمكن للأشخاص من أي خلفية أن يصابوا بمرض الذئبة ، لكنه أكثر شيوعًا بمرتين إلى ثلاث مرات لدى الأشخاص ذوي البشرة الملونة ، مقارنة بالسكان البيض. كما أنه أكثر شيوعًا عند النساء من أصل إسباني وآسيوي وأمريكي أصلي.





تاريخ العائلة : سيكون الشخص الذي لديه قريب من الدرجة الأولى أو الثانية مصابًا بمرض الذئبة أكثر عرضة للإصابة به.





حدد العلماء جينات معينة قد تسهم في تطور مرض الذئبة ، لكن لا توجد أدلة كافية لإثبات أنها تسبب المرض ، في الدراسات التي أجريت على التوائم المتماثلة ، قد يصاب أحد التوأمين بمرض الذئبة بينما لا يصاب الآخر ، حتى لو نشأوا معًا ولديهم نفس التعرض البيئي.





إذا كان أحد الزوجين مصابًا بمرض الذئبة ، فإن الآخر لديه فرصة بنسبة 25٪ للإصابة بالمرض ، وفقًا لدراسة نُشرت في ندوات في التهاب المفاصل والروماتيزم في عام 2017. التوائم المتطابقة أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.





يمكن أن يحدث مرض الذئبة في الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض ، ولكن قد تكون هناك أمراض المناعة الذاتية الأخرى في الأسرة. ومن الأمثلة على ذلك التهاب الغدة الدرقية ، وفقر الدم الانحلالي ، وفرفرية نقص الصفيحات مجهول السبب.

اقترح البعض أن التغييرات في الكروموسومات السينية قد تؤثر على المخاطر.





3) البيئة

قد تسهم العوامل البيئية - مثل المواد الكيميائية أو الفيروسات - في تحفيز الذئبة لدى الأشخاص المعرضين بالفعل وراثيًا.





تشمل العوامل البيئية المحتملة ما يلي:





التدخين : قد يكون ارتفاع عدد الحالات في العقود الأخيرة بسبب زيادة التعرض للتبغ.





التعرض لأشعة الشمس : يقترح البعض أن هذا قد يكون محفزًا.





الأدوية : حوالي 10 بالمائة من الحالات قد تكون مرتبطة بالمخدرات ، وفقًا لمراجع Genetics Home Reference





الالتهابات الفيروسية : قد تؤدي إلى ظهور أعراض لدى الأشخاص المعرضين لمرض الذئبة الحمراء.





الذئبة ليست معدية ، ولا يمكن لأي شخص أن ينقلها عن طريق الاتصال الجنسي.





جراثيم الأمعاء ، في الآونة الأخيرة ، كان العلماء ينظرون إلى ميكروبيوتا الأمعاء كعامل محتمل في تطور مرض الذئبة ، لاحظ العلماء الذين نشروا بحثًا في علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والبيئي في عام 2018 أن تغييرات معينة في ميكروبيوتا الأمعاء تظهر في كل من البشر والفئران المصابة بالذئبة.



