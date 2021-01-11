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أصل الحكاية

حكاية مقطع فيديو أفزع بايدن في الكابيتول هيل

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:27 م
بايدن
بايدن
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على صالح
حصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على جرعته الثانية من لقاح فيروس كورونا، اليوم الاثنين، وقال إنه سيعلن عن خطته للتوزيع يوم الخميس المقبل.

وأثناء حديثه عن الحاجة إلى استمرار تخفيف الانتشار، حرص بايدن على دعوة المشرعين الجمهوريين الذين لم يرتدوا أقنعة أثناء اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول بالعنف، إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها والمعلنة في الدولة.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل الإعلام الأمريكية، أحد المشرعين الديمقراطيين وهو يوزع أقنعة وبعض الجمهوريين يرفضون ذلك، يوم الأحد، وحذر طبيب الكابيتول من أن المشرعين ربما تعرضوا لفيروس كورونا أثناء العزل الوقائي.

وتأتي التهديدات الجديدة في الولايات المتحدة بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي حيث كان الكونجرس على وشك التصديق على هزيمته الانتخابية لجو بايدن.

وتقول إحدى عضوات الكونجرس من الحزب الديمقراطي اليوم إنها أصيبت بالفيروس ونتيجتها إيجابية وتعتقد أنها تعرضت للإصابة في ذلك الوقت، 6 يناير.

وفي تصريحاته للصحفيين، قال بايدن إنه "فزع" لمشاهدة مقطع فيديو للجمهوريين وهم يرفضون الأقنعة.

وأضاف: "أعتقد أنه عمل غير مسؤول، انها ليست قضية سياسية، الأمر يتعلق بالسلامة العامة، وسيزداد الأمر سوءًا قبل أن يتحسن".

وشهد الأربعاء 6 يناير اقتحام متظاهرون داعمون لـ ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، ودمروا الممتلكات واستولوا على القاعة المستديرة، حيث كان الكونجرس يحاول المصادقة على نتائج فوز الديمقراطي جو بايدن الرئاسي.

واستأنف الكونجرس الأمريكي جلسة المصادقة على النتائج الرئاسية في الثالث من نوفمبر بعد أن اقتحم المحتجون مبنى الكابيتول الأمريكي في وقت سابق يوم الأربعاء.

وعقب الأحداث المثيرة، قال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان يوم الأربعاء إن الحرس الوطني بواشنطن العاصمة تم نشره لتعزيز أجهزة إنفاذ القانون المحلية التي تعمل على استعادة النظام في مبنى الكابيتول الأمريكي.
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