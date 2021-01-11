حكاية مقطع فيديو أفزع بايدن في الكابيتول هيل

حصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على جرعته الثانية من لقاح فيروس كورونا، اليوم الاثنين، وقال إنه سيعلن عن خطته للتوزيع يوم الخميس المقبل.





وأثناء حديثه عن الحاجة إلى استمرار تخفيف الانتشار، حرص بايدن على دعوة المشرعين الجمهوريين الذين لم يرتدوا أقنعة أثناء اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول بالعنف، إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها والمعلنة في الدولة.





وأظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل الإعلام الأمريكية، أحد المشرعين الديمقراطيين وهو يوزع أقنعة وبعض الجمهوريين يرفضون ذلك، يوم الأحد، وحذر طبيب الكابيتول من أن المشرعين ربما تعرضوا لفيروس كورونا أثناء العزل الوقائي.





وتأتي التهديدات الجديدة في الولايات المتحدة بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي حيث كان الكونجرس على وشك التصديق على هزيمته الانتخابية لجو بايدن.



وتقول إحدى عضوات الكونجرس من الحزب الديمقراطي اليوم إنها أصيبت بالفيروس ونتيجتها إيجابية وتعتقد أنها تعرضت للإصابة في ذلك الوقت، 6 يناير.





وفي تصريحاته للصحفيين، قال بايدن إنه "فزع" لمشاهدة مقطع فيديو للجمهوريين وهم يرفضون الأقنعة.





وأضاف: "أعتقد أنه عمل غير مسؤول، انها ليست قضية سياسية، الأمر يتعلق بالسلامة العامة، وسيزداد الأمر سوءًا قبل أن يتحسن".



