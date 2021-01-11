إيهاب مميش: نعمل على تقديم حوافز للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس..فيديو

أكد الفريق إيهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناه السويس والموانئ البحرية اننا نعمل على تقديم منح وحوافز مختلفة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناه السويس .





وأضاف مميش خلال لقاء له لبرنامج المواجهة عبر فضائية اكسترا نيوز ان تطوير البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية يساعد على جذب المستثمرين .





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناه السويس هناك 35 شركة اجنبية تستثمر بالمنطقة الاقتصادية لقناه السويس مشيرا إلى أن منطقة شرق بورسيعد بها ارصفة وموانئ جديدة وهناك طريق الحرير مؤكدا أن مصر ستكون نقطة الوصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب . .



