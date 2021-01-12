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محافظات

ليس انفجارًا.. صحة قنا: ما حدث تسريب بسيط في تانك سيارة الأكسجين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:36 ص
الأكسجين
الأكسجين
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يوسف رجب

نفى الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حدوث انفجار في "تانك" أكسجين بمستشفى حميات نجع حمادي.


وأوضح تواضروس، أنه عقب الانتهاء من ملء خزان الأكسجين الخاص بمستشفى حميات نجع حمادي؛ حدث تسريب بسيط في سيارة نقل الأكسجين، وليس بخزانات المستشفى، وتم التعامل معه خلال دقائق معدودة.


وأوضح الدكتور عبادى عبدالرحمن، مدير مستشفى حميات نجع حمادي، أن المستشفى تم استلامه بعد أعمال التطوير منذ 7 أيام فقط ولا يوجد به أي مرضى نهائيا.


وأضاف عبدالرحمن، أن الشركة المعنية بنقل الأكسحين إلى المستشفيات، ملأت تانك الأكسجين بالمستشفى حتى سعة 4000 آلاف لتر، وتم إغلاق المحابس وضخ الأكسجين، خاصة، كما أن التانك يقع خارج حرم سور المستشفى.


وأشار مدير مستشفى حميات نجع حمادى، إلى أنه بعد غلق محابس تانك المستشفى؛ حديث تسريب بسيط من خزان سيارة شركة الأكسجين، لعدم إحكام غلق المحبس جيدا، و تم التعامل فى دقائق معدودة مع التسريب، ولم يحدث أي شيء داخل المستشفى نهائيا.


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ليس انفجارًا.. صحة قنا: ما حدث تسريب بسيط في تانك سيارة الأكسجين
ليس انفجارًا.. صحة قنا: ما حدث تسريب بسيط في تانك سيارة الأكسجين
ليس انفجارًا.. صحة قنا: ما حدث تسريب بسيط في تانك سيارة الأكسجين
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