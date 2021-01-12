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بعد تزايد إصابات كورونا وإعلان الطوارئ.. طبيبة لبنانية: الأمر خرج عن السيطرة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:16 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة مادونا مطر رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إن إعلان حالة الطوارئ في لبنان؛ تم بعد تزايد إصابات كورونا، لافتة إلى أن الأعداد زادت من حفلات أعياد الميلاد ورأس السنة، فكل العالم اختلطت ببعضها وحدث اختلاط كثير.

واضافت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،  :"عندنا خطر ونريد مساعدات لفتح مجال للمستشفيات الميدانية، كما أن المستشفيات مليئة على الآخر وكل الطوارئ مليئة كورونا في كل المستشفيات، مردفة: "فلتت القصة من أيدينا وما استطعنا السيطرة على الوضع". 

وأشارت رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إلى أن هناك حديثا عن توفير اللقاحات الشهر المقبل.
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