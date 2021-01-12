مستشار وزير التنمية المحلية السابق يكشف فائدة الرقمنة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة

كشف صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، فائدة الرقمنة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة.





وقال الجندي، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، إن الرقمنة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة تضبط شكل العمران ولا تسمح بأي خلافات، ولن يستطع صاحب أي عقار ان يبني طابقا زيادة في عمارته، مضيفا أن هذا الأمر يجعل الحكومة تعرف التخطيط للوحدات السكانية المطلوبة في منطقة معينة.





وأكد صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن الرقم القومي للعقارات، بمثابة شهادة ميلاد للوحدة أو العمارة السكنية، مشيرا إلى أنه يعيد الانضباط للمنظومة العقارية.





وتابع الجندي، أن هذا الأمر يجعلنا نعرف تتبع العمارة ومن يملكها ومعرفة الاحتياج للصرف الصحي في أي منطقة وإنشاء الطرق أيضا وكل الخدمات المطلوبة، لافتا إلى أن ضبط العمران يحسن البيئة ويحقق الرضا للمواطن .

من جهته، أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن مصر بها 97 مليون هاتف محمول مع المواطنين، و42 مليون شخص مشتركين في السوشيال ميديا وبالتالي من السهل تواصل الحكومة مع المواطنين رقميا.





وأشار رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أن العالم أصبح عالما رقميا، وهذه قاعدة أساسية جعلتنا نذهب في هذا الاتجاه.