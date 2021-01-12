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منوعات

لقطات نادرة.. الأميرة ديانا تكسر القواعد في زيارة ملكية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:37 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
 أظهرت لقطات غير مرئية من قبل، للأميرة ديانا، وهي تجلس أمام بيانو، وبدأت في عرض مهاراتها الرائعة في العزف، أثناء رحلة ملكية إلى أستراليا.

وصدمت الأميرة مجموعة من الموسيقيين في كلية الموسيقى التابعة للكلية الفيكتورية للفنون في ملبورن ، أستراليا ، عندما جلست على البيانو وبدأت في عزف كونشيرتو البيانو رقم 2 لرشمانينوف، بحسب  ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وجاء عرضها المذهل بعد أن طلب  منها مدرس التشيلو السابق للأمير "تشارلز " عزف بعض المقاطع الموسيقية، وكان ذلك أثناء تواجد الأمير وزوجته السابقة في جولتهما الملكية عام 1988 في البلاد.

ويقبل أمير ويلز من حوله ويسعدهم من خلال عزف بعض المقاطع الموسيقية، بعد أن طلب منها أن تعزف على البيانو، والذي عرفت بحبها الشديد له.

وكانت الأميرة ترتدي بدلة سوداء وبيضاء رائعة وقبعة مطابقة ، تبدو مترددة في البداية، ولكن بعد بعض الإقناع ، تستسلم وتنتقل إلى البيانو، عزفت ما وصفه قارئ أخبار ITN بأنه موسيقى "معقدة".

الأميرة ذات المظهر الخجول لم تطل العزف وتنهض من كرسي البيانو، ووصفت المذيعة كيف سارعت ديانا المتواضعة للهروب من دائرة الضوء حيث قال: "لقد كادت أن تختبئ ، ومن الواضح أنها محرجة من بدايتها الموسيقية".

لقطات نادرة.. الأميرة ديانا تكسر القواعد في زيارة ملكية
لقطات نادرة.. الأميرة ديانا تكسر القواعد في زيارة ملكية
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