شاهد.. تسليم كارنيهات العضوية لأعضاء المجالس النيابية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، إن اليوم الثلاثاء، سيتم تسليم كارنيهات العضوية لأعضاء المجالس النيابية.

وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالامانة العامة والإعلاميين ، فقد قامت الأمانة بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام ، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من (الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).





وأوضح أمين عام مجلس النواب،أنه سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين القائمة والفردي، وفقا للمواعيد الآتية: أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم "الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد 100 نائب والأربعاء 23 ديسمبر نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد 100 نائب.





و الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي 84 نائبا.





وسيتم استقبال أعضاء المجلس بالنظام الفردي كالآتي: الأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، مرسى مطروح) بإجمالي 90 نائبا، والاثنين 28 ديسمبر: نواب (10) محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط ، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي 108 نائبين والثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج ، قنا، الاقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء) بإجمالي 86 نائبا.





وطالبت الأمانة العامة النواب الجدد الالتزام بالأيام المحددة لكل منهم، وفقا للجدول الزمني المعلن، منعا للتزاحم.