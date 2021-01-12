بواقع 90%.. هيئة الطرق: انتهاء المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي

قال اللواء حسام مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن البدء في عمل خطة برصد مجموعة من المحاور على النيل نتيجة لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم الإنتهاء من 11 محورا، من ضمن 38 محورا.





وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، ان هناك حاليا خطة للإنتهاء من 60 محورا بدلا من 38 محورا، موضحا أن هناك 7 محاور تم إفتتاحهم وأربعة يتم العمل التجريبي عليهم، وهم سملوط وقوط وكلبشة وعدلى منصور.





وتابع أن هناك مجموعة محاور أخرى جارى تنفيذها حاليا مثل بديل خذان أسوان وغيره، متابعا أن مفهوم المحاور أختلف تماما، حيث انها تربط جميع الطرق الطولية ببعضها من الشرق للغرب والعكس، خاصة بصعيد مصر.





وأكد أن طريق الصعيد الصحراوى الغربي يتم تطويره منذ فترة ، حيث أنتهت المرحلة الأولى الخاصة به بواقع 90% من القاهرة للمنيا بطول حوالى 230 كيلو، مضيفا إلى أنه خلال الشهرين القادمين سيتم إنتهاء تلك المرحلة.





وأشار إلى أن هذا الطريق من المشروعات القومية التى ستقوم بنقل صعيد مصر لمرحلة أخرى.



