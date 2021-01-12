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رياضة

الدوري المصري.. سموحة يتحدى الغيابات أمام البنك الأهلي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:25 ص
فريق سموحة
فريق سموحة
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محمد السعيد
يستضيف فريق سموحة نظيره البنك الأهلي، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثانية والنصف عصرا، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي لاستعادة  نغمة الانتصارات أمام البنك الأهلي في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة الماضية.

وأثبت المسحة الأخيرة لفريق سموحة إصابة 9 لاعبين من سموحة بفيروس كورونا، وهم محمد إبراهيم ورجب نبيل وأحمد جمال وأحمد عبدالقادر وعبد الكبير الوادي ومحمد أبو الحمد  وعلي أحمد ومحمود عزت ومحمد محسن.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

الهانى سليمان، عمر صلاح، محمود البدرى، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح، محمود حليمو، أحمد حمص، إسلام جمال، محمد كناريا، شريف رضا، عمر ميرا، ديريك نيسبامبى، محمود معاذ، رفيق كابو، محمد نادى، محمد شوقى، محمد طلعت، حسام حسن.

في المقابل يطمح البنك الأهلي في انتزاع الثلاث نقاط من الموج الأزرق، للاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز الـ 13.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، المقاولون العرب مع سيراميكا كليوباترا، المصري مع الزمالك، الأهلي مع الإنتاج الحربي.
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