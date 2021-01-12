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تعليم

عميد آداب القاهرة: المناقشات العلمية لرسائل طلاب الدراسات العليا مستمرة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:48 ص
كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية آداب جامعة القاهرة ، عن استمرار المناقشات العلمية لطلاب الدراسات العليا من رسائل الماجستير والدكتوراه بالكلية  . 

وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لـ صدى البلد ، المناقشات العلمية مستمرة وفق قواعد حددها المجلس الأعلى للجامعات والتى تنص على  تواجد لجنة الإشراف والمناقشة وعددهم أربع أعضاء مع الطالب  وتكون المشاركة اونلاين بالصوت والصورة . 

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة. 

وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.
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