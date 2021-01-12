تعليم جنوب سيناء: الخميس موعد مقابلات المتخلفين من وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية



أعلن محمد حامد عقل ، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الخميس 14 يناير، سيجري عقد لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية لوظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية بمقر ديوان المديرية.









وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المقابلات ستبدأ العاشرة صباحا بمقر ديوان المديرية بطور سيناء، مشددا على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ، وارتداء الكمامة، ومراعاة المسافات الآمنة، وتجنب الزحام، مشيرا إلى أن الحضور يكون قبل الموعد بنصف ساعة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المتقدمين.









يشار إلى أن تعليم جنوب سيناء أعلن يوم 14 أكتوبر 2020 عن المسابقة رقم 1 لسنة 2020 م للوظائف الإشرافية الشاغرة في نطاق المحافظة ثم أجريت لجنة المقابلات الشخصية للوظائف يومي 26 و 27 ديسمبر 2020 م.









في سياق متصل، كانت لجنة المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية بتعليم جنوب سيناء للمسابقة رقم 1 لسنة 2020 مديرية التربية والتعليم، أنهت أعمالها الأسبوع الماضي وسط إجراءات احترازية.











وعقدت اللجنة برئاسة محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وذلك بمقر ديوان المديرية بمدينة طور سيناء، بعضوية عادل عبد الرحمن عتلم، وكيل المديرية، والشيخ خليل إبراهيم الحويطي، رئيس مجلس الآباء والأمناء، والدكتور إيهاب الحو، عضو هيئة تدريس بكلية التربية جامعة السويس، وسمير الصاوي، مدير مديرية التنظيم والإدارة، وأحمد بخيت، نائب نقيب المعلمين، وعدنان توفيق، مدير إدارة الموارد البشرية، وعطية علي، مدير الشئون المالية والإدارية، وأحمد طلعت، مدير الشئون القانونية.











يذكر أنه تقدم للوظائف الإشرافية 5 مدراء لإدارة تعليمية، و9 وكلاء لإدارة تعليمية، و7 موجهي أول مادة أو نشاط وموجه عام، بإجمالي 21 مرشحا، أما المرشحون بتنسيق المرحلة الإعدادية والثانوية فكانوا 23 موجه إعدادي، و2 موجه ثانوي، و10 مدراء لمدرسة إعدادي، و31 وكيلا لمدرسة إعدادي، و3 مدراء لمدرسة ثانوي، و10 وكلاء لمدرسة ثانوي بإجمالي 79 مرشحا، وتقدم للمرحلة الابتدائية 28 وكيلا لمدرسة ابتدائي، و9 موجهين، و15 مديرا لمدرسة ابتدائي.









هذا وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء يوم 14 أكتوبر 2020، عن المسابقة رقم 1 لسنة 2020 م للوظائف الإشرافية الشاغرة في نطاق المحافظة لـ1 مدير إدارة بإدارة دهب، و2 وكيل إدارة بإدارتي رأس سدر – وطور سيناء، و1 موجه عام للتربية الفنية، و15 موجه أول مادة بمواد "فيزياء – أحياء – كيمياء – جغرافيا – رياض أطفال – فرنساوي – تربية زراعية – اقتصاد منزلي – تربية موسيقية – مجال صناعي – حاسب آلي – مكتبات – مواد زراعية – كهرباء علمي – موجه تربية فنية"، و30 موجها موجه مادة أو نشاط بالتعليم الابتدائي 2 لغة عربية، و5 رياضيات، و3 علوم، و5 تربية فنية، و4 تربية زراعية، و2 مجال صناعي، و4 حاسب آلي، و4 اقتصاد منزلي، و1 رياض أطفال، و38 موجه مادة أو نشاط بالتعليم الإعدادي، 3 اللغة العربية، و6 اللغة الإنجليزية، و2 رياضيات، و7 علوم، و3 حاسب آلي، و3 تربية فنية، و1 تربية موسيقية، و5 اقتصاد منزلي، و3 مجال صناعي، و5 تربية زراعية، وموجه مادة أو نشاط التعليم الثانوي بإجمالي 11 موجها بـ1 لغة فرنسية و2 جيولوجيا و1 أحياء و1 كيمياء و6 مواد الفلسفية، و 15 موجه مادة أو نشاط تنسيق الخدمات والأنشطة، 7 تربية اجتماعية و3 مكتبات و1 تربية رياضية و1 تربية نفسية و3 صحافة وإعلام، وموجه مادة أو نشاط بالتعليم الفني بإجمالي 1 موجه مواد تجارية.







