محافظ الدقهلية يقرر إحالة 65 مخالفة تموينية للنيابة العامة

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار .



واضاف ان مديرية التموين بالدقهلية بقيادة المحاسب السيد دايره وكيل الوزارة اليوم حملة على المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع بالتنسيق مع البيئة والتموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار .





فيما اسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات التموينية والبيئية بالاسواق والمخابز ، وتم تحرير 65 محضرا لمخالفات بنطاق المحافظة منهم 32 محضرا في مجال المخابز و33 محضرا في مجال الاسواق والمحلات ، وتم احالة جميع المحاضر المحررة الى النيابة العامة لاعمال شئونها.





من جانبه، أكد وكيل الوزارة أن تلك المحاضر شملت ضبط مخالفات في مجال المخابز، و شملت نقص وزن ومخالفة مواصفات وتصرف في دقيق ،ونقص وزن وعدم اعطاء بون وتجميع دقيق وعدم وجود لافته .





وتابع : "وفي مجال الاسواق والمحلات شملت المخالفات عدم اعلان عن اسعار وبيع بازيد من التسعيرة وتجميع سلع مدعمة وعدم وجود شهادات صحية وسلع مجهولة المصدر وتصرف في سلع مدعمة.





واضاف انه تم ضبط 115 اسطوانة غاز تم مصادرتها وكان قد تم تجميعها ، كما تم ضبط 2طن زيوت وشحومات مجهولة المصدر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.