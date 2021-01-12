بفعل فاعل.. اندلاع حريق في إرحية بالكويت

تعاملت قوات الطوارئ الكويتية مع حريق شب في إحدى مناطق البلاد، مشيرة إلى إن الأمر مدبر، وفق ما أوردت صحيفة القبس الكويتية.





قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أن حادث حريق إطارات إرحية الذي يجري التعامل معه حاليًا من خلال قوة الإطفاء العام هو حريق بفعل فاعل.





وأضاف، الأحمد خلال تواجده في موقع الحريق أن من يقوم بهذه الأفعال لا يعلم القيمة التي تخلفها مثل هذه الاعتداءات على البيئة، وعلى كمية الأموال المهدرة جراء هذه الأفعال.





ولفت إلى أن الحريق كان على أطراف المنطقة وليس في منتصفها حيث يجري التعامل معه من قبل قوة الأطفاء التي حضرت إلى الموقع سريعًا.



