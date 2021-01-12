على بعد سنتيمترات معدودة.. نمر يقطع الطريق أمام ركاب دراجات نارية.. شاهد

فوجئ مجموعة من ركاب الدراجات النارية في ولاية "ماهاراشترا" الهندية بمشهد يحبس الأنفاس أجبرهم على التوقف في الحال، حيث قطع نمر بري عملاق الطريق أمامهم دون سابق إنذار أثناء التحرك على طريق يمر عبر محمية "تادوبا أندهاري" للنمور بمنطقة "شاندرابور" في الولاية الهندية.





وشوهد النمر في لقطات مصورة تداولتها مواقع إخبارية عالمية للواقعة عند اجتياز الطريق، الذي تحيط به من الجانبين منطقة غابات، ومن الواضح أنه كان على بعد سنتيمترات معدودة من ركاب الدراجات النارية الذين تصادف مرورهم على الطريق في الوقت نفسه.









يشار إلى أن عدد النمور بالمحمية الهندية يُقدر بحوالي 80 نمرًا بريًا، لكن وفقًا لمصور الحياة البرية الذي تمكن من تصوير اللقطات المرفقة، ويُدعى "بهارجافا سريفاري"، فإن النمور البرية التي تسكن المحمية عادة ما يتجنبون الزوار.





ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصور الحياة البرية البالغ من العمر 29 عامًا قوله: "أدرك جيدًا أن النمر عادة ما يبذل قصارى جهده لتجنب الطريق أو على الأقل تجنب أن يراه أي شخص أثناء عبوره الطريق".









وتوثق اللقطات التي صورها "سريفاري" لحظة عبور النمر البري للطريق الضيق وصولًا إلى الجانب الآخر من الغابة، في ظل توقف دراجتين ناريتين على مسافة قريبة جدًا منه.



