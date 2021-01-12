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أخبار العالم

السعودية تسجل 147 إصابة و5 حالات وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:59 م
السعودية تسجل 147
السعودية تسجل 147 إصابة و5 حالات وفاة بكورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، زيادة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء في بيانها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، عن  تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364096 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 151 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355857 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6300 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1939 والحالات الحرجة 310 حالة.

وشهدت المملكة العربية السعودية، على مدار الأيام الماضية، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقد أفادت الصحة السعودية، في وقت سابق، بتراجع الحالات النشطة في المملكة إلى ما دون الـ2000 لأول مرة منذ 9 أشهر.

وفي سياق أخر، أصدرت وزارة الصحة السعودية، توجيها عاجلا بشأن الاستمرار في المنع الكامل  للشيشة ومنتجات التبغ والنيكوتين المختلفة في جميع الأماكن العامة بالمملكة.

وجاء ذلك بعد تلقي وزارة الصحة السعودية واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خطابا من من منظمه الصحة العالمية، أشارت فيه إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعودة استخدام الشيشة في بعض الدول، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وشددت الصحة السعودية على ضرورة الاستمرار بالمنع، نظرا لأن السماح يعرض حياة الكثيرين للخطر، ويسبب ارتفاعا في معدلات خطورة الإصابة في حال حدوثها.
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