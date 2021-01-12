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أخبار العالم

الهند تستعد لطرح أكبر جرعات لقاح أكسفورد في العالم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:00 م
بدء توزيع لقاح كورونا
بدء توزيع لقاح كورونا
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محمد علي
غادرت ملايين الجرعات من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا Oxford / AstraZeneca المضاد لكوفيد19، مستودعات معهد الأمصال الهندي في اليوم الثلاثاء، حيث تستعد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص لإطلاق اللقاح لتطعيم السكان، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وبحسب هارديب سينج بوري ، وزير الطيران المدني الهندي ، تم تحميل الدُفعات الأولى على متن رحلات جوية في بوني وتشيناي،الثلاثاء ، حيث توجهت تسع رحلات تحمل 5.7 مليون جرعة إلى 13 مدينة ، بما في ذلك دلهي وبنجالورو. 


وذكر هارديب سينج بوري، إن  معهد سيرم إنستتيوت ، الموجود في الهند أكبر مصنع للقاحات في العالم.

وأجريت تجارب عدة لصناعة لقاح AstraZeneca لتوزيعه في جميع أنحاء الهند.

وفقًا لمصدر مطلع على الصفقة ، وافقت الحكومة الهندية على شراء كل جرعة من اللقاح بسعر 200 روبية (2.72 دولار).

وقال المصدر: "حصل معهد سيروم في الهند على أمر بحوالي 11 مليون جرعة لقاح من الحكومة الهندية".

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن البلاد تتوقع تطعيم 300 مليون شخص في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مودي خلال اجتماع الاثنين "لدينا بالفعل آلية للتحصين الشامل تم تعزيزها للتطعيم ضد كوفيد ... يجب تنفيذ بروتوكولات كوفيد خلال ذلك ، حتى القليل من التراخي يمكن أن يسبب الضرر".

سجلت الهند ما مجموعه 10.5 مليون حالة ، بما في ذلك 151327 حالة وفاة منذ بداية الوباء ، وهي ثالث أعلى عدد وفيات في العالم. 

وشهد يوم الثلاثاء أدنى ارتفاع يومي في الحالات في نحو سبعة أشهر ، مع 12584 إصابة جديدة.

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