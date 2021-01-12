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رياضة

بحث سبل تطوير القطاع.. رئيس الاتحاد السكندري يجتمع مع إمام محمدين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:10 م
رئيس نادي الاتحاد
رئيس نادي الاتحاد السكندري وإمام محمدين
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حسام الحارتي
حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على استقبال إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي لبحث سُبل تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك  بحضور  إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين و محمود عز مساعد رئيس القطاع .

وأوضح إمام محمدين خلال لقائه برئاسة نادي الاتحاد السكندري كافة الطوات التي تم اتخاذها خلال الوقت الحالي من أجل تطوير قطاع الناشئين وتصعيد بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة عقب موافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن .

ويواجه الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق  الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في التدريبات وتصحيح المسار للتخلص من كافة الأخطاء التي حدثت في الجولات الماضية .

ويأمل حسام حسن في استمرار تحقيق النتائج الإيجابية مع نادي الاتحاد السكندري من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغر .

وفي وقت سابق طالب  محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالإستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الدوري المصري من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر .

وقرر محمد مصيلحي صرف مستحقات اللاعبين عقب تحقيق الفوز على طلائع الجيش والحصول على ثلاثة نقاط .

وانتهت احداث مباراة الاتحاد السكندري والمصري ، بالتعادل الايجابي"1-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما ، ضمن منافسات  الدوري الممتاز.
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