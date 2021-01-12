تموين الإسكندرية: ضبط 159 كجم كبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بمطعم بالعجمي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، وكيل الوزارة، حملة على محلات الكبدة لحماية المواطنين من السلع الفاسدة.

وتحت اشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب، قامت ادارة تموين العجمي برئاسة عصام اللبيدى مدير الادارة و إشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بالاشتراك مع حى العجمي والطب البيطري بشن حملات على نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط كمية 159 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بأحد محلات الكبدة بمنطقة العجمي.

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وتم التحفظ علي الكمية المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملة بالمنطقة الصناعية بمرغم، وخلالها تم التفتيش على عدد ٣ من المصانع، حيث تم التفتيش على مصنع ومجزر للدواجن.

وتم التحفظ على ١٣٠ كيلو من اللحوم، و١٩ كيلو من الأسماك، منتهية الصلاحية، ومخالفة للشروط الصحية، وتم اخذ بعض العينات لتحليلها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي حفاظا على سلامة المواطنين.

كما تم رصد غش تجارى بإحدى المصانع لتصنيع وتقليد ماركات الشكولاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك، وتم غلق جزء منه لعدم توافر الشروط الصحية والبيئية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية للخطورة الداهمة.

وتم أخذ بعض العينات لتحليلها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي.

وفى سياق متصل؛ تم ضبط مصنع مخالف يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستعملة الخاصة بالسيارات وبيعها من جديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، والتحفظ على كميات الزيوت لتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام.

جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المتمثلة في (الطب البيطري، مديرية الشئون الصحية ، مندوب السلامة والصحة المهنية، التموين، الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، الأمن الصناعي، وإدارة الرخص، إدارة إشغال الطريق، إدارة المتابعة، ومديري وممثلي الإدارات المعنية بالحي.