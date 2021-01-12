العربية للأدوية تربح 73 مليون جنيه خلال 6 أشهر





وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 148.75 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 125.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





أقرأ ايضا .. تصفية "الحديد والصلب" وفصل المناجم في شركة مستقلة وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 148.75 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 125.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 20.47 %خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر من العام المالي الجاري.وقالت الشركة ، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 72.62 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 60.28 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.تابعت"رتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 292.14 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 271.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي".وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 31.72 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.76 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.