أبو العينين: الرئيس السيسي قائد عظيم يشرفنا العمل خلفه.. ونسير معه لتحقيق آمال بناء مصر

أعلن النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب، قائلًا "يشرفني أن أرشح نفسي اليوم، وأن أكون معكم صانعًا لتاريخ البرلمان الحديث، تحت قيادة المستشار الجليل حنفي جبالي".





وقال "أبو العينين"، في كلمة له تحت قبة البرلمان اليوم، الثلاثاء، "لديّ تاريخ طويل في العمل السياسي، وعملت على تصحيح أكاذيب الجماعات الإرهابية في العالم بعد ثورة 30 يوينو، في أروقة البرلمان الأوروبي، ودول الاتحاد الأوروبي، والكونجرس الأمريكي".





وأضاف النائب " ثورة 30 يونيو جاءت بقيادة حكيمة رسمت رُؤى المستقبل، والرئيس السيسي قائد عظيم يشرفنا أن نعمل خلفه، ونؤيد خطاه لنسير معه لتحقيق الآمال العظيمة التي تبني مصر الحديثة".





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وأدى أعضاء مجلس النواب، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وشهدت الجلسة، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.





كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر، وهو ما تم على مستوى الفردي ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.



