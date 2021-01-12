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تصفيق حاد ووقوف النواب لحظة توجيه الشكر للدكتور علي عبد العال

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:10 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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هاني حسين
وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعد فوزه بمقعد رئيس المجلس،  التحية للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعي السابق والنواب الذين بذلوا معه كل الجهد في ظروف غاية في الصعوبة مر بها الوطن، والتي اجتازها بثقة ونجاح زعيم مخلص وابن بار من ابناء مصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ووقف أعضاء مجلس النواب تحية وتقديرا للدكتور على عبد العال وسط تصفيق حار تقديرا لدوره في الفصل التشريعي الماضي .

وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعد فوزه بمقعد رئيس المجلس، :"  يسعدني بهذه المناسبة أن اتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على انتخابكم لي رئيسا لمجلس النواب ".

وتابع حنفي جبالي:"  الرئيس السيسي وحد  القوى الوطنية تحت شعار يد تحمل السلاح لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه ويد تبني وتستمر في البناء".

وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الجلسة  تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر  وهو ما تم علي مستوي الفردي  ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.
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