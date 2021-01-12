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أخبار العالم

نتنياهو يتخلى عن ترامب ويحذف صورته من على تويتر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:37 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أزال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من صورة غلاف حسابه على موقع  "تويتر"، في انفصال واضح عن حليفه السياسي الذي يواجه احتمال عزله قبل انتهاء مدته بأيام.

لطالما احتلت صورة لنتنياهو جالسًا بجانب ترامب في اجتماع بالبيت الأبيض مكان الصدارة في الحساب الرسمي لنتنياهو، وهي إشارة إلى العلاقات الوثيقة للزعيم الإسرائيلي المحافظ مع الرئيس الجمهوري وشعبيته في إسرائيل.

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، تصدرت الصفحة صورة أخرى، تظهر نتنياهو يجري حقنه بلقاح فيروس كورونا، إلى جانب شعار حملة التلقيح الإسرائيلية: "يا مواطني إسرائيل، عائدون إلى الحياة".

كان نتنياهو قد أبقى على الموقع صورة لقائه مع ترامب، لفترة طويلة معه بسبب سياستة المعادية تجاه إيران والفلسطينيين، حتى بعد هزيمة الرئيس الجمهوري على يد الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

واستبدلت الصورة لفترة وجيزة بصورة بمناسبة عيد حانوكا الشهر الماضي، مما أثار تكهنات وسائل الإعلام بأن نتنياهو قرر النأي بنفسه عن ترامب. لكن عندما انتهى المهرجان اليهودي الذي استمر ثمانية أيام، عاد ترامب إلى الظهور - رغم أنه لم يعد وحيدًا مع نتنياهو في الصورة.

وبدلًا من ذلك، نشر نتنياهو صورة لافتة لنفسه مع الرئيس ووزيري خارجية الإمارات العربية المتحدة والبحرين اللذين وقعا اتفاقية في البيت الأبيض في سبتمبر بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولم يتم تقديم أي تفسير على موقع نتنياهو لاختفاء ترامب ، قبل يوم من الموعد المتوقع أن يبدأ مجلس النواب الأمريكي النظر في محاكمته الثانية بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

تم تعليق حساب ترامب الخاص بشكل دائم من قبل تويتر يوم الجمعة بسبب ما وصفه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بأنه خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف.
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