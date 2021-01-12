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فن

هوت شورت.. لقاء الخميسي فى إطلالة جذابة من روما.. شاهد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:43 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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محمد بدران
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ولفتت  لقاء الخميسي الأنظار في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت هوت شورت جلد باللون الاسود مع سترة سوداء و نسقت معهما بليزر أنيق وانتعلت حذاء مسطح باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت لقاء الخميسي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل و اعتمدت على جمالها الطبيعي وعلقت لقاء الخميسى على الصورة قائلة: "افتقدك كثيرا يا روما".


وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب. 


"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

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