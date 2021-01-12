أحمد موسى: عاشور بتاع الشرقية رجع تاني.. تفاصيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب مجدي عاشور، عاد إلى البرلمان مرة أخرى، معقبا "نجح ورجع تاني للبرلمان، كان بيكسب مرسي كتير".





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "فاكر مجدي عاشور كان عامل مشكلة لمحمد مرسي لأنه من نفس بلده وكان بيكسبه ديما"، مردفا "أهالي الشرقية رجعوه تاني".





ووجه المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب بعد فوزه بمقعد رئيس المجلس، التحية إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعي السابق والنواب الذين بذلوا معه كل الجهد في ظروف غاية في الصعوبة مر بها الوطن، والتي اجتازها بثقة ونجاح زعيم مخلص وابن بار من أبناء مصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.



